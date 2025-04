Basket, Serie A: la Virtus batte Brescia e si prende la vetta

La Virtus vince lo spareggio per la vetta della classifica e batte 91-79 Brescia, che sogna per un tempo di vincere a Bologna. La Germani, infatti, parte decisamente meglio e strappa il vantaggio sia a fine primo quarto (+11) che all'intervallo lungo, trascinata dai 13 punti di Bilan e dai 14 in uscita dalla panchina di Burnell in una serata in cui tante riserve (Ferrero, Tognolini e Zanardini) non entrano nemmeno in campo. Si va a riposo, intanto, sul 53-45.