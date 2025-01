Pistoia, ecco Derek Cooke: "Un club con questa storia non può retrocedere"

“La scelta di venire a Pistoia in questa seconda parte di stagione non è stata una decisione presa rapidamente – afferma Derek Cooke nella conferenza stampa con la quale si è presentato ai tifosi e alla città – in quei giorni non sapevamo ancora quale sarebbe stato il coach quando il mio agente ha parlato per la prima volta con il presidente Rowan. Sapevamo, però, che la squadra necessitava di un nuovo centro e che i risultati non erano dei migliori. Poi, una volta che è stato individuato l’allenatore, sono proseguiti i colloqui col mio agente e abbiamo pensato che fosse la migliore opzione per me in questo momento. So bene che quando si arriva in una squadra che viene da alcune sconfitte consecutive, l’energia che si respira è un po’ particolare ma, fin da subito, ho avvertito fra i miei compagni una gran voglia di migliorare e risollevarsi da questa situazione negativa. In passato mi sono già capitate situazioni simili dove, magari, qualcuno già pensava a quando sarebbe finito il campionato o alla stagione successiva mentre qui non succede perché il team vuole vincere e migliorare. Coach Okorn? Ha un’energia incredibile e contagiosa, che sta trasmettendo a tutti tanto in allenamento quanto in partita. Vuole vincere e grazie a questa sua mentalità sta facendo crescere l’energia positiva di tutta la squadra”.