Basket, Serie A: Pesaro sbanca Sassari  

SERIE A

La Carpegna Prosciutto vince 96-91 in Sardegna e resta in corsa per la salvezza

© IPA Nella ventiseiesima giornata della Serie A di basket, Pesaro vince 96-91 a Sassari e resta in corsa per la salvezza. Decisivo l'ultimo quarto (30-19) dopo il +4 (50-46) all'intervallo lungo per la Carpegna Prosciutto, che rischia di subire la rimonta nel terzo periodo (72-66) ma la ribalta nei 10 minuti conclusivi. La formazione di Sacchetti sale a quota 16 e stacca Brindisi, avvicinandosi a Varese, mentre gli uomini di Markovic restano a 24.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 91-96

Colpo salvezza per Pesaro, che con un grande ultimo quarto centra una vittoria fondamentale per credere nella permanenza in Serie A. La Carpegna Prosciutto chiude il primo tempo avanti di 4 punti (50-46), ma rischia nel terzo quarto, quando con 26 punti il Banco di Sardegna si porta a +6 (72-66) quando mancano 10 minuti alla fine. Ma gli ospiti, trascinati da Wright-Foreman che ne mette a referto 18 in tutto il match, guida la formazione di Sacchetti verso il ribaltone: finisce 96-91 e vede la salvezza, visto che Varese è momentaneamente solo a +2. Non riesce ad entrare in zona playoff, invece, il Banco di Sardegna di Markovic, ko nonostante i 22 di Tyree.

(26-28, 46-50, 72-66)

Banco di Sardegna Sassari: Tyree 22 (6/9 da 2, 2/5 da 3, 4/5 tl), Kruslin 0, Gombauld 12 (6/6 da 2), Jefferson 11 (3/7 da 3, 2/2 tl), Charalampopoulos 11 (2/2, 2/4, 1/2 tl), Cappelletti 11 (4/7, 1/4), Diop 5 (2/2 da 2, 1/4 tl), McKinnie 19 (6/6, 1/1, 4/5 tl). N.e.: Pisano, Treier, Raspino, Gandini. All.: Markovic

Carpegna Prosciutto Pesaro: McDuffie 14 (3/8 da 2, 8/8 tl), Bluiett 16 (2/3 da 2, 4/6 da 3), Wright-Foreman 18 (6/10 da 2, 2/6 da 3), Cinciarini 8 (3/4 da 2, 2/2 tl), Mazzola 15 (2/3, 2/3, 5/6 tl), Visconti 5 (1/3 da 2, 2/2 tl), Ford 9 (2/4, 1/3, 2/2 tl), Tambone 11 (2/3, 2/2, 1/1 tl). N.e.: Maretto, Fainke. All.: Sacchetti