Messina: "Una vittoria di nervi". Poeta: "Serviva una partita perfetta"

Ettore Messina: "Una partita molto difficile come ci aspettavamo, contro una squadra forte e ben organizzata. Ce la siamo complicata perché eravamo molto tesi, forse per il favore del pronostico. La squadra ha ricevuto un apporto eccellente, in una giornata in cui alcuni dei nostri titolari non si sono ritrovati, da Tonut, Flaccadori e Ricci. Ha giocato una difesa di altissimo livello. In attacco abbiamo trovato più calma, qualche rimbalzo in attacco. Sono partite che vinci anche un po' con i nervi. Penso che questa partita sia un passo in avanti per la crescita del gruppo. Quando si complica e sai che è un dentro-fuori, riuscire a ritrovare il filo, risorse da tutti, mantenere i nervi saldi, è un bellissimo segnale. Domani sarà una partita dura per entrambe le squadre che ci saranno, il tempo per recuperare è pochissimo, quello per preparare la partita inesistente. Ognuno si fiderà delle proprie certezze, ancora una volta difesa e rimbalzo saranno decisivi. Poeta? Sicuramente è destinato a un grande futuro, farò sempre il tifo per lui. Ovviamente tranne quando giochiamo contro di lui".