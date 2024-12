Nba Cup: Milwaukee e Oklahoma volano in semifinale, out Dallas

OKLAHOMA CITY THUNDER-DALLAS MAVERICKS 118-104

Prova di forza degli Oklahoma City Thunder, che si confermano la squadra più forte a Ovest annichilendo i Dallas Mavericks (finalisti l'anno scorso) e tenendo a bada le loro stelle. Shai e compagni sono la prima semifinalista della Nba Cup nella Western Conference, grazie al successo per 118-104, e aspetano la propria avversaria: di fronte si troveranno gli Houston Rockets o i Golden State Warriors, nel primo atto della Final Four di Las Vegas (14-15 dicembre). Okc parte subito forte di fronte al proprio pubblico e vola sul +8, ma i rivali si rifanno sotto fino al terzo quarto: qui i Thunder riescono a piazzare l'allungo decisivo, sfruttando anche la panchina e il buon impatto (in termini d'energia) di Alex Caruso e Isaiah Joe. Proprio quest'ultimo firma la tripla del +17 che, di fatto, chiude i giochi e impedisce ai Mavs di rientrare in gara: lo svantaggio torna sotto i dieci punti in un paio d'occasioni, ma Oklahoma vince 118-104 e prosegue nella sua leadership solitaria nella Western Conference (19-5). Merito di Shai Gilgeous-Alexander, che firma il quarto successo consecutivo della sua squadra con 39 punti e 15/23 dal campo, aggiungendovi otto rimbalzi. Alle sue spalle brilla Jalen Williams (18), doppia doppia per Hartenstein. Naji Marshall e Klay Thompson sono i migliori per Dallas con 19 punti, ma la quarta forza a Ovest (16-9) non riesce a scrollarsi di dosso l'autentica serataccia dei suoi big: solo 17 punti per Irving e 16 per Doncic (con 11 rimbalzi) non bastano per evitare il ko e l'eliminazione dall'in-season Tournament.