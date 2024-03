Basket, la nuova avventura di Ross: "A Tortona per diventare un playmaker top: spero di restare qui, sogno l'NBA"

© IPA L'mvp dello scorso campionato continua a stupire, anche con una canotta diversa. Da Varese a Tortona: nell'ultima gara ha realizzato il canestro più bello della giornata (e, probabilmente, uno dei più spettacolari della stagione): una bomba sulla sirena di fine quarto, tirando dal suo pitturato difensivo. Colbey Ross continua a regalare magie e, in un'intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato del suo ritorno in Italia.

"A Varese non erano pronti per un'offerta e ho deciso di fare un'esperienza diversa. Poi, oltre alla loro proposta, è arrivata quella di Tortona. Volevo maturare e ho scelto un sistema di gioco differente".

Che sta portando a medie realizzative più basse, permettendogli però di aumentare il suo ventaglio tecnico e tattico. "Ho imparato molto con coach De Raffaele, voglio diventare un playmaker che controlla ritmo e partita. Sto dimostrando di poterlo fare e l'atmosfera è speciale".

© IPA

Altri passi verso i suoi sogni, tra cui, manco a dirlo, l'NBA. "Giocare in quella Lega è sempre un obiettivo, fin da quando ero ragazzo. Ora sto giocando in Europa, mi trovo bene e questo sta aiutando il mio sviluppo come giocatore. Mi piacerebbe restare a Tortona anche dopo questa stagione, vedremo".

Con obiettivi sbloccati dalla svolta che la squadra ha avuto con il nuovo coach. "C'è una buona combinazione di giocatori e talento. Il mio arrivo e quello di Kamagatè ha dato una nuova dimensione e più soluzioni, siamo dodici giocatori veri. Voglio raggiungere i playoff e, a quel punto, saremo una squadra pericolosa, per tutti".