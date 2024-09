Olympiacos, assalto a Eurolega con un budget XXL: €20 milioni

BASKET

In occasione del centenario, i biancorossi non hanno badato a spese: tra Vezenkov e Fournier, il roster di Bartzokas è ricchissimo, in tutti i sensi

© IPA Nel 2025 saranno 100 anni dalla nascita dell'Olympiacos CFP, "madre" dell'Oly tuttora esistente. Per onorare una delle storie più vincenti d'Europa (14 campionati greci e 3 Eurolega in particolare), la dirigenza non si è limitata a riportare a casa Vezenkov e Dorsey, ma ha aggiunto anche Evan Fournier. Sport24 ha sottolineato quanto questo sia costato, riassumendo gli stipendi corrisposti ai giocatori di Bartzokas.

Il trasloco di Luca Vildoza dalla sponda verde di Atene al porto del Pireo e la scelta di costruire un roster assai profondo avvicinano il potenziale investimento dell'Olympiacos a quello dei cugini del Panathinaikos, sicuramente non rimasti a guardare in questa estate con l'aggiunta di Brown e Yurtseven a un roster capace di alzare già al cielo di Berlino l'ultima Eurolega. Al momento sono 16 gli elementi a disposizione di coach Bartzokas, in attesa dell'ufficializzazione del prestito di Petrusev alla Stella Rossa, per il quale non è stata comunque ancora chiarita la ripartizione dello stipendio tra le società biancorosse.

Il libro paga dell'Olympiacos, al netto di tassazioni e considerato solo il primo anno dei contratti in vigore, racconta di uno status da riconquistare, dopo 3 partecipazioni consecutive alle Final 4 di Eurolega, anche con la conquista del bersaglio grosso.

Sasha Vezenkov - €3.700.000

Evan Fournier - €2.000.000

Moustapha Fall - €1.700.000

Nikola Milutinov - €1.600.000

Tyler Dorsey - €1.400.000

Luca Vildoza - €1.200.000

Kostas Papanikolaou - €1.200.000

Alec Peters - €1.100.000

Filip Petrusev - €1.000.000

Thomas Walkup – €950.000

Nigel Williams-Goss – €850.000

Naz Mitrou-Long – €700.000

Shaquille McKissic – €650.000

Giannoulis Larentzakis - €650.000

Keenan Evans – €500.000

Moses Wright - €500.000

Totale: €19.700.000