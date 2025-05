Bologna, per superare Venezia è democrazia virtussina

Com'è consuetudine, i maggiori complimenti a una squadra allenata da Dusko Ivanovic non arrivano dal coach montenegrino, bensì dai suoi avversari: "Bologna è stata semplicemente superiore. La Virtus in questo momento è probabilmente la squadra più in forma in Italia, non è semplice: giocano bene, hanno una rotazione profonda". Nele parole di coach Spahija, sconfitto in gara-1 dei quarti di finale dei playoff 2025 di LBA, contengono il grande segreto della prima vittoria della post season della Virtus Segafredo Bologna: la lunghezza del roster.