Bologna, Ivanovic: “In alcuni momenti è mancata la pazienza”

Dopo la vittoria in Gara1 contro Venezia ha parlato in conferenza stampa coach Dusko Ivanovic: “La prima partita è sempre molto difficile, per entrambe le squadre. Abbiamo avuto ottimi momenti nella gara ma la cosa più importante nei playoff è la pazienza e noi non l’abbiamo avuta, in difesa soprattutto e con i palloni che abbiamo perso nel finale. Quando hai un vantaggio di 20 punti alcuni pensano sia finita e poi si forzano dei tiri, si fanno errori in difesa, si perdono palloni e questo non dobbiamo farlo. Clyburn? È stata una mia scelta quella di tenerlo fuori anche se ha giocato una buona partita. Pajola? Stasera bene ma ovviamente non era al 100% e lui solitamente mette anche più del 100% quindi vedremo nelle prossime gare.”