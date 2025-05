La miglior versione di Clyburn in Virtus, al momento giusto

Ininterrottamente in doppia cifra per valutazione nelle ultime 6 uscite stagionali in Serie A - nelle prime 16 gare italiane, tra Supercoppa, LBA e Frecciarossa Final Eight, erano state 7 con 10+ di valutazione e ben 9 in singola cifra! -, l'incognita maggiore per le prossime settimane di Clyburn sarà la tenuta atletica, com'è inevitabile che sia per un giocatore alla 12° stagione da professionista: chiudere "in fretta" la serie con Venezia e sperare che si allunghi quella tra Trento e Milano sarebbe auspicabile, lato Virtus, ma non eliminerebbe i punti di domanda sul ritorno al giocare 3 gare in una settimana, con l'intensità e la fisicità da playoff che la Reyer potrà mettere sul parquet.