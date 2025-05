Basket, playoff Serie A: la Virtus si prende gara-1 contro Venezia

La Virtus Bologna non sbaglia nella gara-1 dei quarti playoff, seppur con qualche brivido nel finale: 90-85 su Venezia. Dopo l'iniziale vantaggio dei lagunari (5-4), la Virtus prende subito il controllo della sfida. Clyburn firma il sorpasso ed è molto ispirato da tre, così come Polonara: le V nere arrivano così al +14 (28-14), prima che Wheatle accorci sul 28-18. Nel secondo quarto, i felsinei controllano ancora con Polonara e soci sul +13, prima della rimonta della Reyer: Moretti suona la carica e Parks, sul gong, porta il distacco a quattro punti (45-41). Nel terzo periodo ecco il nuovo allungo della Virtus, che si porta sul +7 e poi dilaga: le triple di Pajola e Belinelli firmano il massimo vantaggio sul +18 (74-56). L'ultimo periodo porta gli emiliani anche sul +21 (83-62), poi arriva la reazione prepotente della Reyer. Uno scatenato Moretti e Kabengele firmano l'arrivo a -8 dei lagunari, che si portano a due possessi di distanza coi tre liberi del cestista italiano. Non c'è spazio per la rimonta e la Virtus controlla l'ultimo possesso, congelando il pallone: vittoria per 90-85 e 1-0 per le V nere. Moretti il top-scorer con 19 punti davanti a Kabengele (15) nell'Umana Venezia, grande prova di squadra per Bologna: sei in doppia cifra.