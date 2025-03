Trento, gli occhi delle big sui gioielli Ellis e Niang. E Lamb...

Come riporta il Corriere del Trentino, l’Aquila del domani ha la certezza di ripartire da alcuni giocatori. Hanno contratto anche per il prossimo anno Jordan Bayehe e Andrea Pecchia. Myles Cale ha contratto anche per il prossimo, ma anche tanti estimatori pronti a strapparlo all’Aquila pagando un buyout: il suo destino dipenderà dalla possibilità di sbarcare in una società di Eurolega. Sono ormai in via di definizione gli accordi per i rinnovi dell’immenso capitano Toto Forray e del centro Selom Mawugbe. Su Eigirdas Zukauskas verranno fatte valutazioni anche di natura fisica dopo un’annata in cui la schiena lo ha spesso tormentato. Insieme a loro ci saranno due giovani pronti ad affermarsi fra i pro come Denis Badalau e Patrick Hassan, più altri prospetti in uscita dal vivaio.