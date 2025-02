Justin Holiday, grande impatto in Serie A: "Bello essere a Bologna"

Oltre a 701 gettoni in NBA in 12 stagioni di carriera oltreoceano, quella a Bologna è la terza esperienza per il maggiore dei fratelli Holiday (Jrue e Aaron sono ancora nella National Basketball Association, rispettivamente a Boston e Houston) in Europa. Rispetto alle stagioni vissute in Belgio (Okapi Aalstar, 2011/12) e Ungheria (Szolnoki Olaj, 2013/14), però, l'#1 virtussino è tutt'altro giocatore e uomo: "Ho bisogno sicuramente di più partite per capire meglio la mia nuova squadra e il basket europeo in generale: ora mi è stato chiesto di essere consistente in campo, presente difensivamente ricoprendo più ruoli e prendermi quei tiri in attacco che sono solito prendere. Devo essere me stesso, giocare come so fare, soprattutto nella metà campo difensiva. Conosco già qualche mio compagno di squadra, sia europeo che americano: non gioco in Europa da un bel po’ di tempo, ma qualcuno lo avevo già incontrato”.