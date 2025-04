Messina: "Nebo? Potrebbe fare gli 800 metri alle Olimpiadi, però..."

Nel post partita di Napoli, Ettore Messina (coach EA7 Emporio Armani Milano) ha rilasciato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Josh Nebo, tornato ad allenarsi nell'ultima settimana a livello individuale: "Nebo sta ancora facendo tutto senza utilizzare il braccio destro. Tira, palleggia con la sinistra, corre, potrebbe fare gli 800 metri alle Olimpiadi perché è in forma smagliante. Però purtroppo il braccio destro non lo può usare fino a quando non ci sarà l'ultimo controllo. Le indicazioni sono positive, non ha dolori. Ma finché lo specialista non ci darà il via libera per lavorare con il braccio destro e con contatto... Speriamo di averlo per i playoff (di LBA)"