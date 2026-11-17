Verona, Andrea Loro: "Mia stoppata come quella di LeBron? Mi è venuta d'istinto"
In un'intervista alla "Gazzetta dello Sport", Andrea Loro ha commentato la sua stoppata decisiva nel finale di BC Roma-Verona, soffermandosi anche sui dettagli da migliorare del proprio gioco
© Ufficio Stampa Scaligera Basket Verona
Una stoppata che non dimenticherà facilmente. La pazzesca giocata nel finale di partita contro la BC Roma è già uno degli highlights principali del campionato, tanto da essere paragonata alla stoppata di LeBron James su Iguodala in gara 7 delle finali NBA 2016. "Non me l'aspettavo, ho aperto i social e il primo post che mi è uscito era il meme di Spiderman con la mia stoppata e quella di LeBron! - ha spiegato Loro - Come? Veramente mi hanno comparato a lui? Mi è venuta d'istinto, quando l'ho visto scappare la prima cosa che ho fatto è stata rincorrerlo”.
Ma ridurre la prestazione del numero 11 scaligero a una singola azione sarebbe sbagliato, avendo messo a segno anche 19 punti con 5/6 da dietro l'arco, un aspetto a cui Loro ha dedicato molto allenamento: "Ci ho lavorato tanto nella mia vita. Quando ero piccolo, nel periodo più brutto quando sono stato fermo due anni, non potendo fare niente ho lavorato molto sulla tecnica di tiro e questo mi ha aiutato. Da sempre tiro tanto anche dopo l'allenamento, è uno degli aspetti che mi caratterizzano è voglio lavorarci ancora di più: siamo alla ricerca della perfezione, che non esiste ma ci proviamo. In qualsiasi cosa".
Degli infortuni, in passato, sembravano poter rallentare la carriera del classe 2003, ma la scelta di trasferirsi a Borgomanero è stata fondamentale: "Sono stato un po' sfortunato e ho iniziato tardi ma ho avuto molte opportunità grazie a cui ho potuto esprimere il mio talento con una crescita graduale: i dirigenti di Borgomanero mi consigliarono di andare dove avrei avuto minuti, perché avevo bisogno di giocare per crescere. E così è stato".
La strada è quella giusta, ma ancora lunga: "Devo migliorare nelle letture di gioco dove sono ancora un po' povero e in molti aspetti difensivi, ci stiamo lavorando: penso magari alla giusta posizione del corpo, poi in A c'è sempre gente più veloce e devo esserlo anche io. Sono obbligato a farlo: se vuoi stare in campo devi migliorare su quello che non sai fare. E anche a livello fisico credo di dover mettere ancora su qualche chiletto di muscoli: stiamo lavorando adeguatamente, cerchiamo di costruire qualcosa".