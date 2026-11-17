Degli infortuni, in passato, sembravano poter rallentare la carriera del classe 2003, ma la scelta di trasferirsi a Borgomanero è stata fondamentale: "Sono stato un po' sfortunato e ho iniziato tardi ma ho avuto molte opportunità grazie a cui ho potuto esprimere il mio talento con una crescita graduale: i dirigenti di Borgomanero mi consigliarono di andare dove avrei avuto minuti, perché avevo bisogno di giocare per crescere. E così è stato".