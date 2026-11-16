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Napoli, è la miglior partenza nella storia del club dal ritorno in Serie A nel 2002/2003

I ragazzi di Repesa festeggiano la settima vittoria in 8 partite, stabilendo un record nella storia della squadra partenopea

16 Nov 2026 - 10:34
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© Ufficio Stampa Napoli Basketball

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Soltanto una settimana dopo aver eguagliato la miglior partenza nella propria storia, Napoli non si ferma e continuare a volare sulle ali dell'entusiasmo. Il successo negli ultimi secondi contro Trieste ha regalato alla società partenopea il miglior record in avvio di campionato da quando è tornata a calcare il palcoscenico della Serie A nell'annata 2002/2003. Una vittoria, quella di ieri, non affatto scontata visto il grande momento di forma dei giuliani, che al termine del terzo periodo conducevano sul 65-73 (con un massimo vantaggio di +14). Ancora una volta, però, gli azzurri hanno trovato la forza di rialzarsi nel finale di partita e dopo la rimonta nel derby contro Scafati ne è arrivata un'altra grazie ad una tripla decisiva dall'angolo di Marco Spissu.

Un atteggiamento, quello di non mollare mai, sottolineato anche in conferenza stampa al termine della sfida da Jasmin Repesa: "Mi aspettavo una partita molto complicata perché Trieste è in gran forma e gioca un basket molto veloce, simile al nostro. Inoltre loro hanno avuto una settimana per preparare la partita, noi eravamo reduci da un viaggio difficile (trasferta in Germania di Eurocup ndr). Ci serviva, mai come in questo momento, focus, per non far entrare i loro tiratori in partita. Non lo abbiamo fatto. Una squadra intelligente impara quando si vince. Questa sera bisogna imparare che non è possibile iniziare cosi soft. È fondamentale per il nostro futuro. Faccio però i complimenti alla squadra per non aver mollato mai. Questa è una nostra caratteristica che dobbiamo mantenere. Ma per esperienza devo dire che non possiamo vincere tutte le partite come queste. Non possiamo arrivare sempre all’ultimo periodo come questa sera o come a Scafati."

Napoli da record non solo per la classifica, ma anche nel rendimento offensivo: con i 746 punti messi a segno nelle prime otto uscite in campionato, è stato superato il precedente primato di 706 appartenente alla Carpisa Napoli 2005/2006. I numeri in questo momento sono tutti dalla parte di Caruso e compagni; la squadra è infatti prima per percentuale da tre punti (39,4%), leader nella media di assist a partita (21.6) e seconda nel tiro da due (60%).

A chiudere una domenica perfetta, un dato negli scontri diretti con Trieste. Napoli non batteva i biancorossi dalla stagione 2021-2022, interrompendo così una striscia negativa di 6 sconfitte consecutive con la formazione triestina.

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