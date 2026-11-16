Napoli, è la miglior partenza nella storia del club dal ritorno in Serie A nel 2002/2003

Un atteggiamento, quello di non mollare mai, sottolineato anche in conferenza stampa al termine della sfida da Jasmin Repesa: "Mi aspettavo una partita molto complicata perché Trieste è in gran forma e gioca un basket molto veloce, simile al nostro. Inoltre loro hanno avuto una settimana per preparare la partita, noi eravamo reduci da un viaggio difficile (trasferta in Germania di Eurocup ndr). Ci serviva, mai come in questo momento, focus, per non far entrare i loro tiratori in partita. Non lo abbiamo fatto. Una squadra intelligente impara quando si vince. Questa sera bisogna imparare che non è possibile iniziare cosi soft. È fondamentale per il nostro futuro. Faccio però i complimenti alla squadra per non aver mollato mai. Questa è una nostra caratteristica che dobbiamo mantenere. Ma per esperienza devo dire che non possiamo vincere tutte le partite come queste. Non possiamo arrivare sempre all’ultimo periodo come questa sera o come a Scafati."