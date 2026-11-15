Basket, Serie A: Napoli vince in rimonta e resta prima, Milano ok in trasferta

Nella penultima sfida dell'ottava giornata arriva anche la vittoria dell'Olimpia Milano, che mantiene il terzo posto: è 83-70 su Udine, Banchi si sblocca riscattando il ko europeo. Le scarpette rosse cambiano qualche pedina nel quintetto iniziale e approcciano il match nel modo giusto, con Wright e Thompson sugli scudi nei primissimi minuti. Il vantaggio di sette punti nel primo quarto (22-15) sembra mettere in tranquillità l'Armani, ma Udine non vuole saperne di mollare e si riporta sotto nel secondo periodo, trascinata da Battle e Calzavara. Il margine tra le squadre è di soli due punti a favore dei milanesi (37-35) e la situazione non cambia nel terzo periodo, che vede l'Apu Wild West mantenersi in scia dei rivali. Ora c'è un solo punto a dividere le squadre, ma Udine non ha abbastanza energie per mantenersi in scia anche nei minuti finali. L'ultimo e decisivo quarto ci consegna così la definitiva fuga dell'Olimpia Milano, coi già menzionati Thompson e Wright come top-scorer (13 punti) in una formazione che porta sei giocatori in doppia cifra. L'Armani la spunta col punteggio di 83-70 e mantiene la terza posizione in classifica, appaiata a Treviso: sei vittorie e due ko per entrambe le formazioni. Score in pareggio invece per Udine (4-4), che subisce il quarto ko stagionale e viene agganciata da Trieste e Verona all'ottavo posto. Ai friulani non bastano le buone prove di Battle (16) e Calzavara (12), poco supportati dai compagni.