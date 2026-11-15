Basket, Serie A: Napoli vince in rimonta e resta prima, Milano ok in trasferta

L'ottava giornata della Serie A di basket conferma la leadership di Napoli, che mostra tutta la sua solidità mentale. Sotto di otto punti contro Trieste, la formazione partenopea va all'assalto e la spunta per 90-89 grazie alla tripla di Spissu: Repesa e i suoi restano così in vetta alla LBA (7-1). La Maxima Roma va ko contro Venezia (88-81), successo esterno per Milano: è 83-70 su Udine, Olimpia terza con Treviso che torna al successo. Ok anche Tortona.
APU OLD WILD WEST UDINE-ARMANI OLIMPIA MILANO 70-83
Nella penultima sfida dell'ottava giornata arriva anche la vittoria dell'Olimpia Milano, che mantiene il terzo posto: è 83-70 su Udine, Banchi si sblocca riscattando il ko europeo. Le scarpette rosse cambiano qualche pedina nel quintetto iniziale e approcciano il match nel modo giusto, con Wright e Thompson sugli scudi nei primissimi minuti. Il vantaggio di sette punti nel primo quarto (22-15) sembra mettere in tranquillità l'Armani, ma Udine non vuole saperne di mollare e si riporta sotto nel secondo periodo, trascinata da Battle e Calzavara. Il margine tra le squadre è di soli due punti a favore dei milanesi (37-35) e la situazione non cambia nel terzo periodo, che vede l'Apu Wild West mantenersi in scia dei rivali. Ora c'è un solo punto a dividere le squadre, ma Udine non ha abbastanza energie per mantenersi in scia anche nei minuti finali. L'ultimo e decisivo quarto ci consegna così la definitiva fuga dell'Olimpia Milano, coi già menzionati Thompson e Wright come top-scorer (13 punti) in una formazione che porta sei giocatori in doppia cifra. L'Armani la spunta col punteggio di 83-70 e mantiene la terza posizione in classifica, appaiata a Treviso: sei vittorie e due ko per entrambe le formazioni. Score in pareggio invece per Udine (4-4), che subisce il quarto ko stagionale e viene agganciata da Trieste e Verona all'ottavo posto. Ai friulani non bastano le buone prove di Battle (16) e Calzavara (12), poco supportati dai compagni.
IL TABELLINO
APU OLD WILD WEST UDINE-ARMANI OLIMPIA MILANO 70-83
(15-22; 35-37; 58-59)
Apu Old Wild West Udine - Mobio 5 (1/3 da 2, 1/2 da 3), Spencer 6 (3/6, 0/1), Bucarelli 11 (1/2, 2/4, 3/4 tl), Battle 16 (2/3, 3/7, 3/4 tl), Valentine 6 (0/1, 1/6, 3/3 tl), Stjepanovic 2 (1/2, 0/3), Bendzius 3 (0/2, 1/3), McGlynn 6 (3/4 da 2), Calzavara 12 (3/6, 2/4, 0/2 tl), Cavallero 3 (0/1, 1/3). N.e. Giannino, Grassi. All. Vertemati.
Armani Olimpia Milano - Wright 13 (6/9 da 2, 1/2 tl), Bolmaro 10 (4/6, 0/1, 2/2 tl), Thompson 13 (2/6, 2/4, 3/4 tl), Ricci 3 (0/1, 1/2), Mathews 4 (1/4 da 3, 1/2 tl), Burnell 10 (2/2, 2/4), Cole 12 (1/4, 2/3, 4/4 tl), Diop 3 (1/1 da 2, 1/2 tl), Tonut, Flaccadori 4 (2/3 da 2), Guduric 11 (2/3, 1/4, 4/6 tl), Akele (0/1 da 3). All. Banchi.
NUTRIBULLET TREVISO-LONGOBARDI SCAFATI 91-81
Treviso e Scafati si presentano al match entrambe reduci dalle rispettive sconfitte contro Tortona e Napoli. I padroni di casa cominciano il match con più ritmo e cinismo, portando diversi giocatori a canestro. Dall’altra parte Scafati continua a ribattere soprattutto con Brandon Johnson, ma dopo i primi 10’ Treviso chiude avanti (26-19) nel segno di Russell e di Cappelletti, quest’ultimo tra i più positivi durante tutto il match insieme a JP Macura. Il secondo quarto si apre con tanti errori sotto canestri da entrambe le parti, e quando la Nutribullet tenta di affondare trova sempre le risposte di Scafati, che resta sempre a pochi punti grazie ai canestri di Ngouama e McGruder. I ragazzi di Nicola, però, non ci stanno e mettono la freccia soprattutto nel finale del periodo con il solito Russell, che dopo metà partita è a quota 17 punti e trascina i compagni verso il 45-36 che manda le due squadre all’intervallo. Al rientro dopo la lunga pausa Scafati alza il ritmo e cerca la rimonta, giocando un quarto molto positivo nel segno di Mascolo e Moore, che riportano i campani addirittura a -2 a 2’ dalla fine. Treviso risponde soprattutto negli ultimi minuti: Chery e JP Macura trovano i canestri per andare sul 69-61 che chiude il terzo periodo. L’ultimo quarto si apre con il +10 dei veneti ancora una volta sull’asse Cappelletti-Russell, oltre ai canestri di JP Macura e Chapman che portano la Nutribullet sul 79-67 a metà periodo. Nel finale Scafati non riesce a riavvicinarsi, e i padroni di casa chiudono sul definitivo 91-81 tornando al successo dopo lo stop con Tortona. Scafati perde invece il terzo match consecutivo dopo quelli con BC Roma e Napoli.
NUTRIBULLET TREVISO-LONGOBARID SCAFATI 91-81
(Parziali: 26-19, 45-36, 69-61)
Nutribullet Treviso Basket: Chapman 14 (4/5 da 2, 1/4 da 3, 3/6 tl), Russell 19 (2/4 da 2, 3/8 da 3, 6/6 tl), Miaschi 4 (2/5 da 2, 0/2 da 3), Anigbogu 9 (4/4 da 2, 1/2 tl), JP Macura 19 (3/7 da 2, 4/9 da 3, 1/1 tl), Cappelletti 17 (4/10 da 2, 2/3 da 3, 3/3 tl), Allinei (0/1 da 2, 0/1 da 3), Chillo 2 (1/2 da 2, 0/2 da 3), Chery 7 (3/6 da 2, 1/2 tl). N.e. Manfredotti, Vettori, Senglin. All. Nicola.
Longobardi Scafati Basket: Moore 8 (2/9 da 2, 1/3 da 3, 1/2 tl), Offurum 10 (3/7 da 2, 0/2 da 3, 4/6 tl) , Onyema 7 (3/5 da 2, 1/2 tl), Mascolo 15 (5/9 da 2, 1/2 da 3, 2/2 tl), Johnson 11 (0/4 da 2, 3/5 da 3, 2/3 tl), McGruder 8 (4/5 da 2, 0/2 da 3), Ngouama 16 (1/4 da 2, 3/6 da 3, 5/7 tl), Lever 6 (1/3 da 3, 3/4 tl), Ceron (0/1 da 3). N.e. Toro, Iannuzzi, Spinelli. All. Bucchi.
NAPOLI BASKETBALL-PALLACANESTRO TRIESTE 90-89
Prosegue la favola di Napoli, che ottiene un'altra sensazionale vittoria in rimonta: è 90-89 su Trieste, grazie alla tripla di Spissu. I campani approcciano meglio il match e volano sul +7 nel primo quarto, pur non portando giocatori in doppia cifra, ma si spengono nel secondo periodo con soli undici punti realizzati. Trieste prende così coraggio e, spinta dalle ottime prove di Galloway e McDermott, ribalta il risultato chiudendo sul +6 a metà gara (51-45). I tentativi di rientro dei partenopei vengono bloccati dai rivali nel terzo quarto, che vede i giuliani controllare e chiudere sul +8, ma è nell'ultimo periodo che si concretizza la spettacolare rimonta di Napoli. I campani lanciano un autentico assalto negli ultimi tre minuti e ribaltano completamente le sorti del match contro un'atterrita Trieste, che perde il controllo dei nervi quando gli avversari arrivano a un solo punto di distanza. Dowtin sbaglia il libero del pari, ma Napoli non molla neppure quando McDermott ristabilisce il +2 triestino. A risolvere tutto arriva Marco Spissu, che firma la vittoria con la tripla vincente a venti secondi dal termine. Jones sbaglia il tiro del controsorpasso e Napoli vince 90-89, rimanendo in vetta alla LBA: sette vittorie e un ko per i campani. Spissu (16) e Dowtin (15) brillano nelle fila dei padroni di casa, ai rivali non bastano le grandi prove di Galloway (22) e McDermott (20) che vengono controbilanciate dal disastroso rendimento di Jones da tre (4/16). Parità nello score per Trieste, quattro vittorie e quattro ko.
IL TABELLINO
NAPOLI BASKETBALL-PALLACANESTRO TRIESTE 90-89 (34-27; 45-51; 65-73)
Napoli Basketball - Seljaas 10 (2/4 da 2, 2/8 da 3, 0/1 tl), Dowtin 15 (3/5, 2/5, 3/5 tl), Faggian 2 (1/3, 0/3, 0/1 tl), Tarczewski 5 (2/2 da 2, 1/1 tl), Ramsey 11 (3/5, 1/3, 2/3 tl), Spissu 16 (3/3, 2/4, 4/4 tl), Caruso 6 (1/3 da 2, 4/4 tl), Petrucelli 8 (1/4, 2/4), White 14 (4/4, 2/7), Toté 3 (1/2 da 2, 1/4 tl). N.e. Sankaré. All. Repesa.
Pallacanestro Trieste - Ross 8 (3/5, 0/5, 2/2 tl), Galloway 22 (2/6, 5/9, 3/4 tl), Brajkovic (0/1 da 2, 0/2 tl), Jones 16 (1/6, 4/16, 2/3 tl), McDermott 20 (3/3, 4/5, 2/5 tl), Deangeli 11 (1/1, 2/4, 3/4 tl), Ruzzier 3 (1/1 da 2, 1/2 tl), Candussi 9 (0/1, 3/4), Paiano. N.e. Canka, Martucci. All. Taccetti.
UMANA REYER VENEZIA-MAXIMA ROMA 88-81
Si interrompe contro la Reyer Venezia, la striscia vincente della Maxima Roma: è ko per 88-81. Grande equilibrio in avvio al Taliercio, con Parks a tentare di portare avanti i suoi: i capitolini rispondono colpo su colpo ed è parità assoluta nel primo quarto (26-26). Nel secondo periodo però la Reyer effettua un significativo allungo e si porta sul +16, trascinata proprio dal già menzionato Parks: sarà lui il top-scorer lagunare, con 22 punti. Rice e Candi, autori di 16 e 14 punti, sono due ottimi secondi violini per i veneziani, che però si adagiano sugli allori nel terzo periodo: un sensazionale Bilan, top-scorer con 26 punti, riporta Roma sul -6 (68-62). Il quarto e ultimo periodo è così quello decisivo per imprimere la spinta finale sul risultato e Venezia riesce a spuntarla, con un maggior controllo nei minuti finali. La Reyer non molla e, con quattro giocatori in doppia cifra, ottiene una meritata vittoria per 88-81: è aggancio proprio a Roma in classifica, con cinque vittorie e tre ko. La Maxima, dunque, cade dopo quattro vittorie consecutive e abbandona il gruppetto al terzo posto.
UMANA REYER VENEZIA-MAXIMA ROMA 88-81 (26-26; 62-46; 68-62)
Umana Reyer Venezia - Tessitori 9 (2/5 da 2, 1/1 da 3, 2/2 tl), Candi 14 (2/5, 2/3, 4/4 tl), Parks 22 (3/5, 5/6, 1/3 tl), Watson 13 (2/8, 3/6), Wiltjer 5 (1/4, 0/1, 3/3 tl), Bowman 2 (0/1 da 3, 2/2 tl), Maretto 3 (0/2, 1/1), De Nicolao 2 (1/3, 0/1), Rice 16 (6/8, 1/1, 1/2 tl), Boakye 2 (1/4 da 2), Grant (0/2 da 3). N.e. Janelidze. All. Spahija.
Maxima Roma - Bilan 26 (12/16, 0/1, 2/5 tl), Holiday 5 (1/2, 1/7), Tyson 10 (1/3, 2/7, 2/2 tl), Moon 16 (8/10, 0/1, 0/1 tl), Wheatle 5 (0/4, 1/2, 2/2 tl), Brown 6 (3/6 da 2), M. Alibegovic 6 (1/4 da 3, 3/3 tl), Veronesi 4 (2/2, 0/6), Bonacini, Camara 3 (1/2 da 2, 1/1 tl). N.e. Bresciani. All. Cotelli.
ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ-BERTRAM DERTHONA 92-106 dts
Prosegue la lenta risalita della Bertram Derthona e prosegue anche il tracollo di Cantù: ottavo ko in otto gare, i piemontesi vincono per 106-92 nell'extra-time. Gli ospiti partono meglio nella sfida del Paladesio, volando sul +6 nel primo quarto, e Cantù non riesce a rispondere. La Bertram sembra in pieno controllo della sfida, con Vital e Olejniczak sugli scudi, e chiude sul +9 a metà gara (50-41) contro l'ultima in classifica. I tentativi di rimonta di Cantù sembrano vani anche nel terzo quarto, ma nell'ultimo periodo la formazione allenata da Frank Vitucci mette in scena un impensabile rientro in partita. Cantù riesce a "mangiare" l'intero vantaggio della Bertram Derthona, trascinata da uno strepitoso Erick Green (top-scorer con 22 punti), e pareggia i conti sul punteggio di 87-87. Si arriva così all'extra-time dove, però, i lombardi non hanno più la minima energia. Un parziale di 10-0 consegna di fatto la vittoria alla Bertram, che poi deve solo controllare nelle fasi finali dei cinque minuti aggiuntivi. Derthona Basket vince con un solido 106-92 e cinque giocatori in doppia cifra: svettano Vital e Olejniczak con 20 punti a testa, bene anche Maddox (16) e Hubb (14). I piemontesi ottengono così la terza vittoria stagionale, abbandonando i bassifondi della classifica, notte fonda per Cantù: otto ko in otto gare.
ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ-BERTRAM DERTHONA 92-106 dts (23-29; 41-50; 62-69; 87-87)
Acqua San Bernardo Cantù - Flagg 13 (3/10 da 2, 2/5 da 3, 1/2 tl), Gravett 6 (1/6, 1/3, 1/2 tl), Moraschini 9 (0/3, 3/4), Brown 7 (2/4 da 2, 3/4 tl), Olisevicius 14 (0/3, 4/7, 2/2 tl), Okeke 8 (4/5 da 2, 0/4 tl), Ventura (0/1 da 3), Grazulis 5 (1/1, 1/1), Moretti 8 (2/4, 1/1, 1/1 tl), Udom (0/1 da 2), Green 22 (7/9, 2/6, 2/3 tl). N.e. Parravicini. All. Vitucci.
Bertram Derthona - Hubb 14 (3/8, 2/5, 2/3 tl), Gorham 8 (3/4, 0/3, 2/2 tl), Olejniczak 20 (9/11 da 2, 2/2 tl), Maddox 16 (3/5, 3/6, 1/2 tl), Jallow 4 (2/4 da 2), Eboua, Vital 20 (5/7, 2/7, 4/5 tl), Pecchia 2 (1/1, 0/1), A. Alibegovic 13 (4/7, 1/3, 2/3 tl), Bortolani 9 (3/5, 1/2). N.e. Di Meo, Gazzotti. All. Fioretti.