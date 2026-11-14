Basket, Serie A: colpo di Varese a Reggio Emilia, la BC Roma cade con Verona

Quinta vittoria stagionale per Varese, corsara per 99-84 sul parquet di Reggio Emilia. L’Openjometis costruisce il suo successo di fatto nel primo periodo, con 34 punti segnati e soltanto 18 subiti. Kamagate vola in doppia cifra già dopo i primi dieci minuti, mentre Hale e Nikolic fanno il resto nel corso del match. I padroni di casa provano ad affidarsi a Barford e Ogbeide per la rimonta, oltre a un buon Visconti dalla panchina, ma gli ospiti gestiscono il vantaggio di fatto fino alla fine. Sesto ko nelle prime otto per gli uomini di Priftis, che rischiano di essere agganciati da Scafati in zona retrocessione.