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Basket, Serie A: colpo di Varese a Reggio Emilia, la BC Roma cade con Verona

L’Openjobmetis vince 99-84 in casa della UnaHotels, 89-88 della Tezenis nella capitale

14 Nov 2026 - 22:40
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L’ottavo turno di Serie A di basket si apre con una vittoria in trasferta per Varese, 99-84 sul campo di Reggio Emilia grazie ad un primo quarto da 34 punti segnati e soltanto 18 subiti. Il mattatore di serata è Kamagate, autore di 21 punti. Arriva invece la sesta sconfitta per la BC Roma, che cade in casa 89-88 contro Verona: per la Tezenis è decisivo Andrea Loro, che mette a referto 19 punti nel quarto successo stagionale dei veneti.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-OPENJOBMETIS VARESE 84-99

Quinta vittoria stagionale per Varese, corsara per 99-84 sul parquet di Reggio Emilia. L’Openjometis costruisce il suo successo di fatto nel primo periodo, con 34 punti segnati e soltanto 18 subiti. Kamagate vola in doppia cifra già dopo i primi dieci minuti, mentre Hale e Nikolic fanno il resto nel corso del match. I padroni di casa provano ad affidarsi a Barford e Ogbeide per la rimonta, oltre a un buon Visconti dalla panchina, ma gli ospiti gestiscono il vantaggio di fatto fino alla fine. Sesto ko nelle prime otto per gli uomini di Priftis, che rischiano di essere agganciati da Scafati in zona retrocessione.

IL TABELLINO

UnaHotels Reggio Emilia-Openjobmetis Varese 84-99

Parziali: 18-34, 40-55, 58-80.

UnaHotels Reggio Emilia: Barford 18 (5/7, 1/5, 5/5), Thor 8 (3/5, 0/1, 2/4), Woldetensae 4 (2/3, 0/4, 0/2), Caupain 7 (2/5, 1/2, 0/0), Ogbeide 17 (7/10, 0/0, 3/5);  Visconti 14 (3/4, 2/4, 2/2), Uglietti 8 (1/3, 2/4, 0/1), Severini 6 (0/0, 2/4, 0/0), Fainke 2 (1/1, 0/0, 0/0), Edwards. N.e. Manfredotti, Abreu. All. Priftis.

Openjobmetis Varese: Alviti 12 (0/1, 4/7, 0/0), Duke 7 (1/3, 1/2, 2/3), Nikolic 18 (7/7, 1/1, 1/3), Hale 20 (1/2, 5/11, 3/3), Kamagate 21 (10/13, 0/0, 1/2); Mcdowell-White 9 (1/1, 2/5, 1/2), Librizzi 6 (0/0, 1/3, 3/3), Roby 4 (1/2, 0/1, 2/2), Ladurner 2 (1/1, 0/0, 0/2), Ikangi (0/0, 0/2, 0/0), Villa. All. Kastritis.

BC ROMA-TEZENIS VERONA 88-89

Non riesce la rimonta alla BC Roma, che in casa contro Verona registra la sesta sconfitta stagionale per 89-88. La sfida è equilibrata di fatto dall’inizio alla fine anche se i veneti tengono sempre il muso avanti grazie ad un Andrea Loro in grande spolvero (19 punti totali per lui). La Tezenis a inizio quarto quarto arriva addirittura sul +12, poi però parte la rimonta della squadra della capitale: la tripla di Mannion prima e di Stevenson dopo portano la BC fino al -1, ma nei secondi finali qualche errore di troppo in gestione del possesso consegna il successo agli avversari. Quarta vittoria per Verona.

IL TABELLINO

BC Roma-Tezenis Verona 88-89

Parziali: 31-29, 50-52, 69-73.

BC Roma: Mannion 14 (3/5, 2/5, 2/2), Watson 5 (0/2, 1/4, 2/2), Stevenson 25 (4/6, 4/9, 5/5), Strautins 5 (1/4, 1/4, 0/0), Olynyk 15 (3/5, 3/4, 0/0); Davis 7 (2/5, 1/4, 0/0), Emejuru 4 (2/2, 0/0, 0/0), Flowers 7 (2/5, 0/0, 3/4), Ayayi 2 (1/4, 0/1, 0/0), Simonovic 4 (2/5, 0/2, 0/0), Mezzanotte (0/0, 0/1, 0/0). N.e. Odzebe. All. Magro.

Tezenis Verona: Samuels 16 (4/7, 2/5, 2/5), Tobey 9 (3/6, 1/2, 0/0), Loro 19 (1/3, 5/7, 2/2), Andrews 13 (4/6, 1/4, 2/2), Ambrosin 11 (1/2, 3/7, 0/0); Poser 8 (4/6, 0/0, 0/0), Zampini 5 (0/2, 1/5, 2/2), Melendez 6 (2/5, 0/3, 2/4), Barbitch 2 (1/6, 0/1, 0/0). N.e. Pantano, Olivieri. All. Ramagli.

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