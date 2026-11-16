Tennis, Camila Giorgi conferma il ritorno: l'annuncio ufficiale

Camila Giorgi annuncia ufficialmente il ritorno al tennis professionistico dopo due anni di pausa dall'attività agonistica, durante i quali si è dedicata alla maternità e a una nuova importante fase della propria vita personale. Già ad aprile aveva annunciato l'intenzione di un rientro ma la conferma definitiva è di oggi.
"Una decisione maturata nel tempo - fa sapere lo staff della 34enne -, accompagnata dalla volontà di tornare a competere e dalla consapevolezza di affrontare questa nuova fase della carriera con motivazioni, prospettive ed equilibri diversi. Camila, già nelle prime trenta del ranking mondiale e trionfatrice di quattro titoli Wta, vuole guardare avanti nel segno della sua passione di sempre, il tennis".