Tennis, Camila Giorgi conferma il ritorno: l'annuncio ufficiale

16 Nov 2026 - 13:38
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Camila Giorgi annuncia ufficialmente il ritorno al tennis professionistico dopo due anni di pausa dall'attività agonistica, durante i quali si è dedicata alla maternità e a una nuova importante fase della propria vita personale. Già ad aprile aveva annunciato l'intenzione di un rientro ma la conferma definitiva è di oggi.

"Una decisione maturata nel tempo - fa sapere lo staff della 34enne -, accompagnata dalla volontà di tornare a competere e dalla consapevolezza di affrontare questa nuova fase della carriera con motivazioni, prospettive ed equilibri diversi. Camila, già nelle prime trenta del ranking mondiale e trionfatrice di quattro titoli Wta, vuole guardare avanti nel segno della sua passione di sempre, il tennis". 

L'annuncio a sorpresa di Camila Giorgi: "Torno a giocare da mamma"

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