Atp Finals, Tiafoe: "Alcaraz mi ha soffocato per bene"

16 Nov 2026 - 17:45
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"È fantastico. È un'esperienza fantastica. Questo torneo è organizzato benissimo sotto ogni aspetto: gli armadietti personali, l'ingresso in campo, il cibo. Tutto è davvero speciale. Sono felice di essere qui". Lo ha detto Frances Tiafoe al termine del match di esordio alle Atp Finals di Torino. Match perso in due set - 6-2, 6-2 - contro Carlo Alcaraz. "È stato divertente oggi - ha aggiunto - per tutta l'ora è stato molto divertente. E' una grande esperienza essere qui. L'ingresso in campo è davvero speciale. È un po' strano scendere in campo e giocare la prima partita contro Carlos. Di solito lo affronto nelle fasi avanzate del torneo. Lui è stato davvero solidissimo. Colpiva la palla alla grande, si muoveva benissimo, cambiava direzione, giocava molto velocemente e il servizio è migliorato tantissimo. È stata dura, mi ha soffocato per bene".

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