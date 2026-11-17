È morto a 31 anni Lee Reeves, tre mesi dopo aver riportato gravi lesioni in un incontro disputato a Dublino. Il pugile irlandese era stato messo ko da Gary Cully il primo agosto, durante un match dei pesi superleggeri alla 3Arena, ed era stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Sottoposto a un intervento chirurgico, era rimasto in coma farmacologico da allora. Secondo quanto riportato dai media locali, un'infezione contratta nel fine settimana ha provocato il decesso, avvenuto lunedì 16 novembre. La notizia è stata confermata dalla Queensberry, la società che promuoveva il pugile: "Siamo tutti devastati dalla notizia della scomparsa di Lee Reeves. Era un pugile immensamente talentuoso, oltre che un vero modello e un'ispirazione per la sua comunità". Reeves, soprannominato 'El Champo', aveva conquistato 16 vittorie in 18 incontri da professionista, 11 delle quali per ko.