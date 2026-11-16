Ghiaccio, gli Assoluti 2026 di pattinaggio di figura alla Fiera Ice Arena di Milano

16 Nov 2026 - 17:22
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I Campionati italiani assoluti di pattinaggio di figura 2026 si svolgeranno dal 21 al 23 dicembre presso la Fiera Ice Arena, nel quartiere fieristico di Fiera Milano a Rho-Pero (Milano), organizzati dalla Federazione italiana sport del ghiaccio (Fisg). Un "motivo di grande soddisfazione" per il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, secondo il quale l'assegnazione "conferma la bontà della scelta compiuta da Fondazione Fiera Milano". "Con la Fiera Ice Arena abbiamo voluto che l'eredità dei Giochi di Milano Cortina non restasse un ricordo, ma diventasse una legacy olimpica concreta e già operativa, capace di attrarre grandi eventi e di offrire al movimento del ghiaccio un luogo dove crescere - aggiunge Bozzetti -. È un investimento in cui abbiamo creduto fin dall'inizio e che oggi dimostra tutto il suo valore. Fiera non è più soltanto il luogo delle grandi manifestazioni espositive: è sempre di più un luogo di incontro, vivo e aperto, parte integrante della vita della città e del territorio. Gli sport del ghiaccio stanno vivendo una stagione di successo e di grande partecipazione: questi tricolori saranno una festa di sport che ci accompagnerà verso il Natale e un'occasione per portare a Rho tante famiglie, appassionati e giovani atleti". 

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