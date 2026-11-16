Milano, parla l'ex Kyle Hines: "Dorsey sarebbe perfetto per l'Olimpia. Hanno bisogno disperatamente di uno scorer"

"Guduric? la Stella Rossa è la squadra in cui è cresciuto. Loro stanno avendo una grande stagione, e questo gli darebbe l'opportunità di avere qualcosa che non hanno. Avere una grande guardia, prima di tutto, e secondo esperienza. Ha giocato e vinto le Final Four, ha giocato partite molto importanti. E magari gli manca casa. Se vedi il roster della Stella Rossa, e pensi a come fare uno step successivo per diventare una squadra da Final Four, hanno bisogno di qualcuno che lo abbia già fatto. Guduric è uno di questi. A livello di basket giocato, ha tutto senso."