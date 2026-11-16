Basket

Milano, parla l'ex Kyle Hines: "Dorsey sarebbe perfetto per l'Olimpia. Hanno bisogno disperatamente di uno scorer"

Intervenuto su "Skweek", l'ex centro biancorosso ha parlato di un possibile intreccio di mercato che riguarda da vicino l'Olimpia

16 Nov 2026 - 15:17
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© Ufficio Stampa Olimpia Milano

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Negli ultimi giorni si fanno sempre più vive le voci a proposito di un incrocio di mercato tra Olimpia Milano, Stella Rossa e Olympiacos. Guduric potrebbe lasciare l'Armani per ritornare in Serbia, con Butler che si libererebbe in direzione Grecia e di conseguenza la squadra di Banchi accoglierebbe Tyler Dorsey. 

"Ha perfettamente senso cestisticamente parlando - afferma Hines - .Penso che sull'Olympiacos siano chiare le necessità, e Butler le soddisfa. Un ball handler dinamico che può creare per sé stesso ma anche per i compagni. Non è come Jean Montero, ma ha uno stile di gioco simile. Penso che avrebbe perfettamente senso», ha spiegato l'ex giocatore dell'Olimpia.

"Dorsey a Milano? Darebbe l'opportunità di avere qualcuno che può creare e segnare, qualcuno a cui dare la palla in mano. La combo guard di cui hanno bisogno. Hanno disperatamente bisogno di uno scorer. Lui può prendere il comando di quella squadra".

"Guduric? la Stella Rossa è la squadra in cui è cresciuto. Loro stanno avendo una grande stagione, e questo gli darebbe l'opportunità di avere qualcosa che non hanno. Avere una grande guardia, prima di tutto, e secondo esperienza. Ha giocato e vinto le Final Four, ha giocato partite molto importanti. E magari gli manca casa. Se vedi il roster della Stella Rossa, e pensi a come fare uno step successivo per diventare una squadra da Final Four, hanno bisogno di qualcuno che lo abbia già fatto. Guduric è uno di questi. A livello di basket giocato, ha tutto senso."

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