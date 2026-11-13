Milano, il giorno dopo la sconfitta con lo Zalgiris: Wright e Peters rimandati ancora, segnali da Guduric

Ripartire dall'approccio del primo quarto - Solamente una settimana fa, Milano andava sotto 2-20 nei primi minuti nella sfida contro Valencia. Ieri, invece, si è vista una squadra aggressiva nell'approccio, pronta a correre il campo in velocità e ad allungare anche la difesa per mettere pressione all'impostazione offensiva dello Zalgiris. Chi ha incarnato molto bene le richieste di Banchi in questo senso è stato Darius Thompson: apparso spesso fuori contesto nelle sfide precedenti, contro i lituani ha portato pressione e grinta in campo, come dimostrato dai suoi 8 punti (4/6 2pt), 4 assist, 1 palla rubata e 2 stoppate. Bene anche Hall (11 punti, 4/6 2pt, 1/2 3pt). Ma pensare di giocare 40 minuti con questa intensità di squadra è però impensabile, come spiegato da Banchi: "Abbiamo avuto l'aggressività per mangiare tempo allo Zalgiris e rovinare i loro attacchi. Abbiamo fatto un lavoro incredibile che costa energia ad una squadra come la nostra. Siamo stati sotto taglia in tutti i ruoli".