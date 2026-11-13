Milano, il giorno dopo la sconfitta con lo Zalgiris: Wright e Peters rimandati ancora, segnali da Guduric

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Sembrava poter essere una serata positiva per l'Olimpia Milano, prima che il parziale subito nel terzo periodo lasciasse spazio nuovamente ad una sconfitta in Eurolega, la nona consecutiva. Agli uomini di Banchi non basta lo sforzo nei minuti finali per riacciuffare la partita, in una sfida che ha confermato diverse problematiche della squadra ma regalato anche spunti positivi per il coach ex Virtus Bologna.
SOS Moses Wright - Altra prestazione negativa per l'ex di giornata, che dopo la splendida Supercoppa Italiana giocata a inizio stagione (di cui è stato MVP) continua a non ingranare. Nella gara di ieri non entra mai in ritmo, chiudendo la propria sfida a 5 minuti dal termine per limite di falli raggiunti e registrando solo 5 punti con -2 di valutazione e un plus minus di -9. Esplicativa del momento complicato per il centro statunitense la scena vista nel quarto periodo, quando dopo aver commesso un fallo in attacco, ha scagliato un pugno contro il sostegno del canestro, mostrando rabbia e frustrazione. Di lui, nella conferenza stampa post partita, ha parlato anche Luca Banchi: "Stasera lo aspettava una partita particolare: la sua ex squadra, che ha caratteristiche per dominare contro di lui che ha un fisico più da ala che da centro. Penso che ci sia da lavorare fino in fondo".
A preoccupare di più è però l'aspetto mentale: "Penso che sia determinante che anche lui dia segnali verso la squadra di quello che, grazie al suo talento, può e deve fare per cercare di aiutarci a ritrovare un rendimento migliore - ha spiegato Banchi -. Si è un po' spento durante la partita, è stato condizionato dai falli. Ho cercato di proteggerlo. Credo che anche dal punto di vista mentale, alle prime difficoltà, l'ho visto perdere molta fiducia nel suo gioco. Penso anche al tiro dalla media. Ha avuto reazioni molto emotive ai suoi errori, cose sulle quali deve lavorare. Moses oggi ha mandato un messaggio sul fatto che c'è da lavorare molto sul suo gioco e sulla sua testa, per farlo serve autodisciplina e autoesigenza"
Dov'è finito il Peters dell'Olympiacos? - Non solo Moses Wright, anche Alec Peters è mancato al debutto del Banchi bis. L'ala classe 1995 termina con 5 punti in 25 minuti, tirando 0/3 da 2pt, 1/5 da 3pt e 2/2 ai tiri liberi, ma del giocatore che ha dominato l'ultima Final Four di Eurolega si sta vedendo poco. Scarsa incisività e fatica a trovare la via del canestro, come dimostrato dai tabellini delle due sfide antecedenti a questa: 5 punti contro Valencia e 4 contro l'Olympiacos. L'Olimpia Milano ha un disperato bisogno di lui e dei suoi punti.
Bentornato Guduric - Il migliore per l'Armani e top scorer di serata. Un Marko Guduric così non si vedeva da tempo, probabilmente da quando vestiva la maglia del Fenerbahce. 20 punti (1/2 2pt e 6/9 3pt) che interrompono una striscia negativa dal tiro dietro l'arco: il serbo arrivava infatti da un 4/23 dalla lunga distanza comprendendo le ultime 7 uscite europee di Milano. Numeri che, uniti a quelli di Peters, incidono notevolmente sul gioco offensivo dell'Olimpia, in una squadra in cui non esiste un go to guy ben identificato a cui affidarsi in attacco, come potevano essere Shavon Shields, Armoni Brooks o Nikola Mirotic nelle ultime annate.
Ripartire dall'approccio del primo quarto - Solamente una settimana fa, Milano andava sotto 2-20 nei primi minuti nella sfida contro Valencia. Ieri, invece, si è vista una squadra aggressiva nell'approccio, pronta a correre il campo in velocità e ad allungare anche la difesa per mettere pressione all'impostazione offensiva dello Zalgiris. Chi ha incarnato molto bene le richieste di Banchi in questo senso è stato Darius Thompson: apparso spesso fuori contesto nelle sfide precedenti, contro i lituani ha portato pressione e grinta in campo, come dimostrato dai suoi 8 punti (4/6 2pt), 4 assist, 1 palla rubata e 2 stoppate. Bene anche Hall (11 punti, 4/6 2pt, 1/2 3pt). Ma pensare di giocare 40 minuti con questa intensità di squadra è però impensabile, come spiegato da Banchi: "Abbiamo avuto l'aggressività per mangiare tempo allo Zalgiris e rovinare i loro attacchi. Abbiamo fatto un lavoro incredibile che costa energia ad una squadra come la nostra. Siamo stati sotto taglia in tutti i ruoli".