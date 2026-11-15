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BC Roma, Magro alza la voce: "Bisogna capire per cosa si gioca e cosa si rappresenta"

Il tecnico giallorosso non ha nascosto il suo rammarico dopo l'ennesima sconfitta in campionato. Giocatori sotto esame

15 Nov 2026 - 11:24
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© Ufficio Stampa BC Roma

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Sconfitta amara per la BC Roma, che cade davanti al proprio pubblico contro Verona con il punteggio di 88-89. Al termine della partita, il coach di casa Alessandro Magro non ha nascosto il suo disappunto in conferenza stampa: “È una sconfitta dolorosa (la sesta in LBA ndr), difficile perché era una gara importante per la classifica. Quello che più mi rimane in mente è la necessità, quando si lotta per uno o due possessi - e non è la prima volta che ci succede –, di avere lo spirito di sacrificio nel condividere il pallone." 

"Poi bisogna far capire per cosa si gioca e cosa si rappresenta, anche se questa società non esisteva fino a pochi mesi fa - ha sottolineato Magro -. È la prima volta che non parlo ai giocatori dopo la gara. Lo farò domani per evitare incomprensioni, ma devono capire cosa c’è scritto sulla maglia e per cosa ci si sacrifica. Stasera con un minimo in più di intelligenza e scaltrezza avremmo fatto quei 2-3 canestri che ci avrebbero fatto commentare altro."

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