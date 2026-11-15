BC Roma, Magro alza la voce: "Bisogna capire per cosa si gioca e cosa si rappresenta"

Sconfitta amara per la BC Roma, che cade davanti al proprio pubblico contro Verona con il punteggio di 88-89. Al termine della partita, il coach di casa Alessandro Magro non ha nascosto il suo disappunto in conferenza stampa: “È una sconfitta dolorosa (la sesta in LBA ndr), difficile perché era una gara importante per la classifica. Quello che più mi rimane in mente è la necessità, quando si lotta per uno o due possessi - e non è la prima volta che ci succede –, di avere lo spirito di sacrificio nel condividere il pallone."
"Poi bisogna far capire per cosa si gioca e cosa si rappresenta, anche se questa società non esisteva fino a pochi mesi fa - ha sottolineato Magro -. È la prima volta che non parlo ai giocatori dopo la gara. Lo farò domani per evitare incomprensioni, ma devono capire cosa c’è scritto sulla maglia e per cosa ci si sacrifica. Stasera con un minimo in più di intelligenza e scaltrezza avremmo fatto quei 2-3 canestri che ci avrebbero fatto commentare altro."