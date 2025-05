Venezia, Spahija: "Derby con Treviso importantissimo per la conquista dei playoff"

Il coach della Reyer presenta la sentitissima sfida sul parquet della Nutribullet. "Giochiamo contro Treviso, un derby importantissimo per noi, per la conquista dei playoff. Dopo la brutta immagine che abbiamo mostrato contro Pistoia vogliamo fare di più per noi, per il nostro Club e i nostri tifosi. Le parole non sono sufficienti: tutto il mondo ha visto che abbiamo sbagliato, è giusto chiedere scusa, poi bisogna passare ai fatti. Abbiamo lavorato bene in settimana, ci manca ancora un allenamento in preparazione. Saremo pronti. Giocheremo in un ambiente molto caldo, ma non è la prima volta che lo facciamo, abbiamo giocato bene in tanti palazzetti con atmosfera simile. La squadra è consapevole di ciò che ci aspetta".