Trapani, Repesa: "Milano e Bologna ci diranno a che punto siamo"

Presentando la sfida del PalaShark contro l'EA7 Emporio Armani Milano (domenica, ore 18.15) e quella contro la Virtus a Il Giornale di Sicilia, coach Jasmin Repesa ha elencato i fattori chiave che dovranno caratterizzare la prestazione della sua Trapani: "Per la nostra squadra saranno un vero test le prossime due partite contro Milano e Bologna. Ci diranno davvero a che punto siamo e se potremo lottare fino in fondo. Sono veramente curioso. Finora abbiamo fatto un capolavoro, qualcosa di straordinario. Ci aspetta una strada lunga e molto difficile. Olimpia e Virtus sono due squadre blasonate del nostro campionato, non hanno più partite di Eurolega. Per loro lo scudetto è ora l'obiettivo principale. Fin dal primo giorno viviamo questa avventura con Trapani come un'occasione unica. I miei giocatori hanno vinto poco nella loro carriera: quando arrivano occasioni così, è un peccato non coglierle. Non si sa quando capiterà di nuovo. Non siamo favoriti e lo sappiamo, ma siamo determinati per andare fino in fondo. Quando la corsa sarà finita, tireremo le somme. Non temo assolutamente nulla. Finora abbiamo fatto un lavoro straordinario e devo fare solamente i complimenti di cuore a tutti. Abbiamo fame sportiva come nessuno. Ci manca solo la ciliegina sulla torta".