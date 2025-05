Brescia, si ferma Ndour: distorsione alla caviglia sinistra

Pallacanestro Brescia comunica che, durante la seduta d’allenamento svoltasi nella mattinata odierna, il proprio tesserato Maurice Ndour ha subito una distorsione alla caviglia sinistra. Il giocatore dovrà essere sottoposto a degli accertamenti volti a stabilire l’entità del trauma e i tempi di recupero per la ripresa dell’attività agonistica. Pertanto non sarà a disposizione dello staff tecnico guidato da coach Giuseppe Poeta, in occasione della gara in trasferta di domani alle ore 18:15 contro il Banco di Sardegna Sassari presso il PalaSerradimigni.