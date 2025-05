Trento, Galbiati: "Le vittorie delle ultime giornate ci hanno restituito fiducia "

Paolo GALBIATI (Head Coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Le vittorie delle ultime giornate ci hanno restituito fiducia, anche se non siamo ancora al massimo della forma a causa di qualche acciacco. Reggio Emilia è una squadra molto forte, con un mix di giovani promettenti e giocatori esperti come Jamar Smith, Cassius Winston e Kenneth Faried. Hanno un reparto lunghi di grande qualità, quindi sarà fondamentale riuscire a vincere la lotta a rimbalzo. Sono anche una squadra estremamente tattica: dovremo evitare di farci imbrigliare dal loro gioco, come accaduto in parte nella sfida di Coppa Italia e nella prima giornata di LBA. Per vincere, serviranno lucidità, ritmo e spirito di squadra per tutti i 40 minuti: dovremo essere veloci nelle letture, determinati e pronti a condividere la palla».