Sassari, Veronesi: "Ci teniamo a salutare il pubblico con una vittoria"

Presente in conferenza stampa all'anti-vigilia della sfida con Brescia (domenica 4, ore 18.15), Giovanni Veronesi ha parlato della sua stagione d'esordio in LBA con la Dinamo Sassari: "Ci siamo preparati al match con Brescia nel migliore dei modi. Abbiamo qualche problema a livello di infortuni, ma gli allenamenti sono stati molto intensi. Ci teniamo a salutare il nostro pubblico con una vittoria. Brescia è un avversario tosto, sarà importante dare il 100% delle energie e fare la nostra partita fino in fondo. Abbiamo sempre dato fastidio a tutte le avversarie e vogliamo continuare su questa strada. Sono consapevole di ciò che ho fatto, ma anche di dove voglio arrivare. Il mio viaggio a questo livello è appena iniziato. In Serie A ho dovuto adattarmi a un maggior livello di fisicità: c'è tanto da migliorare e cercherò di farlo sfruttando pure la off season. Posso crescere sui pick and roll, sui closeout e altro ancora: sarà il mio obiettivo in vista della prossima annata".