© Ufficio Stampa Reyer Venezia
Un rapporto ormai consolidato dentro e fuori dal campo quello tra Leonardi Candi e Amedeo Tessitori: "Con Tex ci capiamo al volo. In campo, sui pick and roll, e fuori visto che io sono da poco papà di Cecilia e lui lo sta per diventare, e sarà femmina anche la sua piccola. Credo che siamo la dimostrazione tangibile che nulla è precluso se si ha la voglia di lavorare duro".
"Se mi sono mai sentito predestinato? Assolutamente no, anche perché nelle giovanili non ero uno dei giocatori di punta - ha spiegato Candi -. Tutto quello che ho ottenuto ho dovuto sudarmelo, mettendo sempre il massimo in ogni allenamento, in ogni partita. Credo che nessuno mai mi abbia regalato nulla. Ora sono un giocatore della Reyer Venezia. Sono arrivato a vestire i colori di un club con una grandissima tradizione e tanta ambizione. Una famiglia, è vero, e una società dove nulla è lasciato al caso. Venezia è un club che trasmette tradizione e valori. Si cresce tutti insieme: staff, squadra, management, tifosi. Presto avremo il nuovo impianto di gioco. Sarà meraviglioso giocarci dentro, da protagonista".
In conclusione una nota sul suo caro amato Bologna Calcio: "Ancora ho i brividi per la Coppa Italia. C'ero all'Olimpico il 14 maggio del 2025 contro il Milan. Giocavamo i playoff e fino all'ultimo ero incerto. Poi ce l'ho fatta. Una gioia incontenibile. Mio padre mi ha detto: conserva il ricordo Leo perché non si sa quando rivedrai il Bologna alzare un trofeo".