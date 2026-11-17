"Se mi sono mai sentito predestinato? Assolutamente no, anche perché nelle giovanili non ero uno dei giocatori di punta - ha spiegato Candi -. Tutto quello che ho ottenuto ho dovuto sudarmelo, mettendo sempre il massimo in ogni allenamento, in ogni partita. Credo che nessuno mai mi abbia regalato nulla. Ora sono un giocatore della Reyer Venezia. Sono arrivato a vestire i colori di un club con una grandissima tradizione e tanta ambizione. Una famiglia, è vero, e una società dove nulla è lasciato al caso. Venezia è un club che trasmette tradizione e valori. Si cresce tutti insieme: staff, squadra, management, tifosi. Presto avremo il nuovo impianto di gioco. Sarà meraviglioso giocarci dentro, da protagonista".