Colpo grosso di Aston Martin: il marchio britannico ha annunciato che schiererà tre vetture al prossimo rally-raid Dakar, affidandole, tra gli altri, al due volte campione del mondo di Formula 1, lo spagnolo Fernando Alonso, e al nove volte campione del mondo di rally, il francese Sébastien Loeb. Il brasiliano Lucas Moraes, campione del mondo di rally-raid, guiderà la terza vettura, battezzata Aston Martin Dreadnought e sviluppata in collaborazione con la struttura specializzata Prodrive. Si tratterà della prima partecipazione del marchio britannico al prestigioso rally.