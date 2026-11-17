Dopo il successo del Roma World Taekwondo Grand Prix dello scorso giugno, il taekwondo italiano torna protagonista nella Capitale. Venerdì 20 novembre il Palazzetto dello Sport di Piazza Apollodoro, il PalaTiziano, ospita la prima edizione dei Campionati Italiani Assoluti: un'unica giornata di gare, sedici categorie di peso, otto maschili e otto femminili, le stesse delle rassegne mondiali senior, e in palio il titolo di campione e campionessa italiana assoluti. L'ingresso è gratuito per tutta la durata della manifestazione. Saranno 126 gli atleti in gara, in rappresentanza di 66 società provenienti da tutta Italia, che nel corso della stagione si sono guadagnati il diritto di partecipare alla competizione. La peculiarità degli Assoluti risiede infatti nelle modalità di qualificazione, basate esclusivamente sul merito sportivo. La scelta di Roma come sede della prima edizione degli Assoluti consolida il ruolo della Capitale come punto di riferimento per il taekwondo nazionale e internazionale, in vista della prossima edizione del World Taekwondo Grand Prix, che la città ospiterà nuovamente nel 2027.