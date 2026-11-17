"La priorità sarà sfruttare al meglio ogni fase del weekend e massimizzare il risultato per la squadra". Parola del team principal della Ferrari in vista del prossimo Gran Premio di F1 a Las Vegas. "Il Gran Premio di Las Vegas apre l'ultima tripletta della stagione - ricorda il manager francese - Il circuito cittadino della Strip presenta caratteristiche molto specifiche, con lunghi rettilinei, staccate importanti e la complicazione aggiuntiva rappresentata dalle temperature molto basse, che renderanno fondamentale riuscire a portare gli pneumatici nella corretta finestra di utilizzo. Sappiamo che si tratta di fattori importanti per la prestazione e ci siamo concentrati su questi aspetti nella preparazione".