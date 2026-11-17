Dal comunicato stampa di Aquila Basket Trento:
"Sabato 10 ottobre ha preso il via presso la palestra Trento Nord di Gardolo il progetto “One Team” della Dolomiti Energia Trentino, il programma di responsabilità sociale di Eurolega che utilizza il potere dello sport per promuovere l’integrazione, l’uguaglianza e l’empowerment attraverso attività di squadra e la diffusione di principi positivi.
Anche per la stagione 26/27 Aquila Basket, giunta alla sua undicesima partecipazione alla competizione europea, ha pensato ad un progetto One Team che mette al centro i valori fondamentali dello sport, della relazione e dell’inclusione, coinvolgendo attivamente come partner la Fondazione Scuola e Ricerca Dario Ianes: infatti, la Dolomiti Energia Trentino ha creato una squadra di baskin, uno sport di squadra, che prende spunto dalla pallacanestro ma con regole modificate, pensato per consentire a persone con e senza disabilità di giocare insieme nella stessa squadra, basandosi sulla logica dell’inclusione e della valorizzazione delle capacità di ogni individuo. Il gruppo è composto da circa venti giocatori ed è guidato in palestra dai due one team coach Tommaso Pasquali e Benedetta Zagni: “Il baskin in quanto sport universale permette a tutte e tutti di giocare secondo le proprie abilità – spiega Benedetta Zagni – Non è quindi la persona che si adatta al contesto, bensì viceversa. Infatti, ciò che si modifica è proprio il contesto, che si adatta per poter dare a tutti un ruolo indispensabile per la vittoria. Nel baskin si modificano materiali (per esempio, si utilizzano palloni più piccoli o morbidi), spazi, ruoli in modo molto strategico sia per permettere il miglioramento e la crescita personale e sportiva, sia per vincere la partita. Durante gli allenamenti, quindi, è importante costruire attività specifiche per ruolo e dare spazio alla creatività per modulare il contesto affinché sia universale. È così che lo sport diventa uno strumento di sviluppo di una comunità”.
Le attivazioni proposte sono molto utili per rendere il gruppo sempre più “squadra”: in questo contesto ogni partecipante trova il modo per valorizzare e sviluppare le proprie competenze.
Il progetto, coordinato dal One Team Manager Massimo Komatz, può contare anche sul supporto di volontari e di due One Team Ambassador come Toto Forray e Patrick Hassan: quest’ultimo ha partecipato all’allenamento di sabato scorso, mettendosi a disposizione dei compagni nelle diverse. “Quest’anno celebriamo la nostra undicesima partecipazione al progetto “One Team” – spiega Massimo Komatz – In tutte queste edizioni abbiamo incontrato quasi 200 persone, che attraverso il gioco della pallacanestro hanno potuto sentirsi davvero parte di una comunità. Anche con questi numeri si misura il grande impatto del One Team nella nostra comunità".