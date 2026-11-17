Anche per la stagione 26/27 Aquila Basket, giunta alla sua undicesima partecipazione alla competizione europea, ha pensato ad un progetto One Team che mette al centro i valori fondamentali dello sport, della relazione e dell’inclusione, coinvolgendo attivamente come partner la Fondazione Scuola e Ricerca Dario Ianes: infatti, la Dolomiti Energia Trentino ha creato una squadra di baskin, uno sport di squadra, che prende spunto dalla pallacanestro ma con regole modificate, pensato per consentire a persone con e senza disabilità di giocare insieme nella stessa squadra, basandosi sulla logica dell’inclusione e della valorizzazione delle capacità di ogni individuo. Il gruppo è composto da circa venti giocatori ed è guidato in palestra dai due one team coach Tommaso Pasquali e Benedetta Zagni: “Il baskin in quanto sport universale permette a tutte e tutti di giocare secondo le proprie abilità – spiega Benedetta Zagni – Non è quindi la persona che si adatta al contesto, bensì viceversa. Infatti, ciò che si modifica è proprio il contesto, che si adatta per poter dare a tutti un ruolo indispensabile per la vittoria. Nel baskin si modificano materiali (per esempio, si utilizzano palloni più piccoli o morbidi), spazi, ruoli in modo molto strategico sia per permettere il miglioramento e la crescita personale e sportiva, sia per vincere la partita. Durante gli allenamenti, quindi, è importante costruire attività specifiche per ruolo e dare spazio alla creatività per modulare il contesto affinché sia universale. È così che lo sport diventa uno strumento di sviluppo di una comunità”.