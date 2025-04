L'avviso di Giorgio Valli: "Napoli, non possiamo distrarci!"

Giorgio Valli, coach dell'ammazzagrandi Napolibasket, non vuole sentir ragioni. "Non ci siamo ancora. Non possiamo assolutamente pensare che la salvezza sia stata raggiunta. Ci manca un mese e mezzo per completare e dobbiamo lavorare sodo. Non possiamo distrarci!": frasi, come tutte quelle concesse nell'intervista rilasciata a Tuttosport, di un allenatore che ne ha viste troppe, in carriera, per considerare sufficienti i recenti successi napoletani.