Basket, Serie A: Napoli batte l'Olimpia, la Virtus aggancia la vetta

NAPOLI BASKET-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 95-87

24 punti per Jacob Pullen e 21 per Erick Green: Napoli Basket bissa così l'impresa contro la Virtus e sconfigge anche l'EA7 Emporio Armani Milano, 95-87 il punteggio. Il match si mette subito bene per i campani, che volano sul 9-3 e sul 12-5 prima di subire il rientro dei rivali. Milano pareggia, ma chiude in svantaggio nel primo quarto sul 19-17. Le scarpette rosse hanno però una grande reazione nel secondo periodo, volando subito sul +7 con gli ispirati Mirotic (22 punti) e LeDay (20). Napoli torna avanti con Green e Toté protagonisti, toccando il +6, poi si spegne: tre triple in sequenza di Shields, Mirotic e Flaccadori sanciscono il 47-41 meneghino al riposo. Nel terzo quarto l'Olimpia sembra chiudere i giochi quando si porta sul +15 (62-47), poi si spegne e consente a Napoli di tornare a sei punti con tre triple consecutive. Gli strappi e le amnesie degli ospiti si susseguono per tutto il periodo, ma rimane un rassicurante +9 (73-64). Sembra difficile ipotizzare la rimonta di Napoli, che invece aggredisce il match nell'ultimo periodo e mostra un impeto da big. Green, Pullen e compagni non sbagliano un colpo, toccando anche il +11 (87-76). LeDay prova a riportare in gara una spentissima Olimpia, senza esito: finisce 95-87 per Napoli (8-16), che vola a due vittorie di margine sulla zona-retrocessione e su Scafati (6-18). Un risultato che è frutto dei tre successi consecutivi, due in casa contro formazioni di Eurolega: Olimpia e Virtus. Milano, invece, manca l'aggancio alla vetta: è quarta con Trento (16-8).