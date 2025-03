Zubcic&Pullen, anche Napoli ha i suoi gemelli del... canestro

L'uno (Pullen) sceso persino di categoria in Italia, in estate, per vedere soddisfatte dalla Tezenis Verona (A2) richieste economiche che la dirigenza napoletana non gli avrebbe concesso; l'altro (Zubcic) passato in pochi mesi dai remunerativi ma agonisticamente tutt'altro che stimolanti campionati cinesi (Anhui Wenyi) e kuwaitiani (Al-Qadisiya Sports Club). Che l'impostazione dell'estate del Napolibasket si sia rivelata poco lungimirante, assecondando le scelte radicali di coach Milicic e del Responsabile dell'Area Tecnica Llompart, è stato confermato dal cambio di rotta. Che quest'ultimo coincidesse non tanto con l'avvicendamento della guida tecnica - coach Valli ha esordito con 3 sconfitte (Trento, Reggio Emilia e Brescia) - ma col ritorno di alcuni protagonisti della Final Eight di Torino 2024, invece, è una storia ancor più romanzesca.