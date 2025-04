La sconfitta di Milano è (anche) la rivincita di Kevin Pangos

Penetrazione a sinistra, girando l'angolo dopo il blocco portato su Shavon Shields e bruciando l'aiuto di Mirotic nel pitturato. Isolamento in punta, creando separazione da Mannion e arrestandosi all'altezza del tiro libero, con le braccia del Red Mamba inutilmente protese in cerca di una stoppata. I 4 punti consecutivi di Pangos negli ultimi 2' di gara (canestri dell'87-76 e 89-79) hanno il sapore della beffa oltre il danno, per Milano: tutte quelle responsabilità che l'Olimpia aveva inizialmente richiesto all'ex Zenit nell'autunno 2023, mai prese con continuità dal classe '93 nelle 50 gare disputate in una stagione e mezzo in Lombardia, sono state il nemico per una notte di Milano.