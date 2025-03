Pistoia, dal baratro all'impresa: quando lo sport sa stupire

Idea non condivisa dal coach e dai giocatori dell'Estra che hanno messo sul campo rabbia e orgoglio, conquistando un successo tanto meritato quanto simbolico. Perchè con la W è arrivato anche un chiaro messaggio: Pistoia non è morta. Lo hanno scritto con il sudore Lorenzo Saccaggi e Gianluca Della Rosa, due per cui l'Estra non è solo una semplice squadra, ma anche stranieri come Derek Cooke e lo stesso Paschall che potrebbe aver giocato la sua ultima partita con la canotta del club toscano. Ma andrebbero nominati tutti i giocatori che hanno costruito questo mezzo miracolo sotto gli occhi di un folto gruppo di supporters pistoiesi, scesi a Napoli nonostante la situazione complicatissima: "Desidero ringraziare i nostri tifosi - ha detto a fine gara Okorn - che ci hanno seguito a oltre 500km di distanza da Pistoia per supportarci in uno dei momenti più difficili della storia di questo club. Grandi congratulazioni poi ai miei giocatori, sono stati incredibili. Una vittoria meritata, su questo non c’è discussione. La volevamo davvero, abbiamo giocato quarto dopo quarto e alla fine abbiamo colto l’occasione di portarla a casa. Credo sia una vittoria derivante da un mix di rabbia e orgoglio. Ma allo stesso tempo dobbiamo essere corretti nel dire che questa situazione non può continuare a durare molto a lungo ancora. Vediamo cosa accadrà la prossima settimana. Siamo uomini di sport e quando scendiamo in campo vogliamo vincere sempre, a prescindere da tutto. Un successo dedicato a tutti noi, al nostro cuore".