Scudetto, Repeša ci crede: "Trapani, ai play-off possono accadere sorprese"

Repeša non si aspettava di essere in testa alla classifica dopo 24 giornate: “Non ho mai pensato così avanti. Ma ero fiducioso. Sono convinto che c'è tutto, o quasi tutto, per essere molto competitivi e lo abbiamo dimostrato. Siamo una squadra che sa giocare un bel basket, e siamo diventate una delle più divertenti. La gente vuole vedere un basket come quello che stiamo giocando. Mancano sei partite e i play-off saranno un’altra competizione. Le sorprese possono sempre succedere, dipende da mille fattori: come ci arrivi, se hai fortuna o sfortuna, se ci sono infortuni o meno. Noi dobbiamo solo continuare a migliorare e crescere. Nel finale di stagione ci aspettano avversari forti, con molta più esperienza, molta più tradizione, ma di sicuro non più fame di noi. Il nostro vantaggio è avere tanti giocatori che si sono messi a disposizione per il risultato comune. Questo è il nostro punto di forza”.