Dopo gli anni in maglia VL, una nuova avventura ad Udine: "Si trattava di una realtà nuova per me, per come sono fatto, e storicamente ho sempre avuto bisogno di alcune giornate di ambientamento. Quindi ero molto tranquillo all'inizio, quando riuscivo a dare un apporto alla squadra, ma non numerico. Nelle ultime cinque partite, da quella di Roma in poi, sono riuscito anche a fornire un apporto realizzativo. Secondo me lo sport della pallacanestro alla fine è quello: ci sono letture giuste e letture sbagliate, quindi tra serie A e serie A2 c'è differenza, ma neanche così tanta".