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Lorenzo Bucarelli è intervenuto su "Il Gazzettino-Udine", dove ha commentato la sua capacità di ricoprire diversi ruoli nella squadra bianconera: "Sicuramente la duttilità è sempre stata una mia dote. Soprattutto a Pesaro mi sono trovato un pochino meglio a giocare in questo ruolo. Con il coach abbiamo parlato, mi sembra dopo quattro giornate, che era più utile alla squadra farmi tornare a giocare in quel ruolo e di conseguenza ho trovato un po' più di ritmo, più soluzioni in quel ruolo, perché mi sento un pochino più a mio agio".
Dopo gli anni in maglia VL, una nuova avventura ad Udine: "Si trattava di una realtà nuova per me, per come sono fatto, e storicamente ho sempre avuto bisogno di alcune giornate di ambientamento. Quindi ero molto tranquillo all'inizio, quando riuscivo a dare un apporto alla squadra, ma non numerico. Nelle ultime cinque partite, da quella di Roma in poi, sono riuscito anche a fornire un apporto realizzativo. Secondo me lo sport della pallacanestro alla fine è quello: ci sono letture giuste e letture sbagliate, quindi tra serie A e serie A2 c'è differenza, ma neanche così tanta".
Infine uno sguardo al derby contro Trieste: "Sappiamo che è un derby molto sentito qua a Udine ed è anche bello giocare partite di questo tipo quando ci sono rivalità così. La settimana prossima quando saremo al completo e rientrerà anche Calzavara dalla nazionale riusciremo a svolgere una settimana di lavoro molto produttiva per poter arrivare pronti a questo appuntamento".