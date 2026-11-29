L’evento disputato sul tradizionale percorso con partenza e arrivo in Piazza del Duomo, dopo aver toccato tutti i luoghi più iconici della città d'arte toscana come Ponte Vecchio, Piazza della Signoria, Piazza Santa Croce, la Fortezza da Basso, e il Parco delle Cascine, ha visto una grandissima partecipazione agonistica con ben 13000 atleti iscritti dei quali il 50% stranieri e una quota donne del 27%.