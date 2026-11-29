L'etiope Suyume Diriba ha vinto a sorpresa la quarantaduesima edizione della Maratona maschile di Firenze con il tempo di 2h09'21, migliorando nettamente il proprio personale di 2h11'05 stabilito a inizio anno, davanti al keniano Silas Sugut Kipkoech secondo in 2h10'26 e al connazionale di quest'ultimo Kimutai Meshack Kibil terzo in 2h11'27, mentre il primo degli italiani è stato Riccardo Mugnosso quinto in 2h14'01.
Nella gara femminile netto successo della keniana Lucy Chepoghon Chelele con il tempo di 2h25'51, anche lei meglio del precedente personale di 2h27'08 realizzato proprio in occasione della Firenze Marathon nel 2024, davanti alle connazionali Patience Jebet Kimutai seconda in 2h29'27 e Gladys Chemutai terza in 2h33'16, mentre la prima delle italiane è stata Alessia Tuccitto con un buon quarto posto in 2h34'01, che le ha pure consentito di scendere ampiamente sotto il suo precedente limite di 2h36'16.
L’evento disputato sul tradizionale percorso con partenza e arrivo in Piazza del Duomo, dopo aver toccato tutti i luoghi più iconici della città d'arte toscana come Ponte Vecchio, Piazza della Signoria, Piazza Santa Croce, la Fortezza da Basso, e il Parco delle Cascine, ha visto una grandissima partecipazione agonistica con ben 13000 atleti iscritti dei quali il 50% stranieri e una quota donne del 27%.