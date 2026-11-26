BASKET Il presidente Mattarella al PalaEur per Italia-Turchia: i complimenti poi la foto con gli azzurri

L'Italia vince 86-72 contro la Turchia in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2027 e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella scende sul parquet del PalaEur per congratularsi con i ragazzi del ct Luca Banchi. Con il capo dello stato in campo anche i presidenti della Fip, Gianni Petrucci, e del Coni, Luciano Buonfiglio. Mattarella sì è complimentato con la squadra prima di scattare una foto di gruppo con gli azzurri e lasciare l'impianto tra gli applausi del pubblico. È la prima volta che un Presidente della Repubblica italiana assiste a una partita di basket.