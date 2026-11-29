Alla fine ai Mondiali ci sono arrivati, due su venti in tutta Italia: Noemi Cesarano e Simone Stefanì, i giovani talenti del nuoto della Time Limit, l'associazione sportiva casertana di Andrea Sabino, hanno strappato la convocazione per la rassegna iridata in programma dal primo dicembre prossimo, più forti delle enormi difficoltà quotidiane che affrontano da oltre un anno e mezzo, da quando ha chiuso per la mancanza di agibilità lo Stadio del nuoto di Caserta, il loro campo di allenamento, essendo dotato della piscina olimpionica da 50 metri.
Un'impresa quella dei due atleti, proprio per i disagi che già Sabino aveva denunciato a maggio all'ANSA, tra allenamenti tenuti all'alba, ma solo nei due giorni settimanali in cui c'è disponibilità, alla piscina Scandone di Napoli - altro impianto con vasca olimpionica - e continui spostamenti quotidiani nelle altre piscine pubbliche presenti nel Casertano, da San Nicola la Strada a Santa Maria Capua Vetere a Piedimonte Matese. Eppure il pass l'hanno strappato, "facendo sacrifici doppi e dimostrando l'enorme talento che hanno", sottolinea il coach. Stefanì, già oro agli Europei in vasca corta a dicembre scorso, e Noemi Cesarano (il primo specializzato nello stile farfalla, la seconda nello stile libero), fanno parte di quel gruppo di nuotatori professionisti che dal 2019 hanno scelto Caserta come sede per allenarsi, contando sulla competenza di Sabino e ovviamente sulla presenza dello Stadio del nuoto, un impianto fondamentale per gli atleti ma anche per la città, centro di aggregazione sociale per famiglie e portatori di handicap, che avevano i propri corsi dedicati.
Tutto sospeso ora in attesa che la Provincia di Caserta, proprietaria dell'impianto, acceleri sulla progettazione e la realizzazione di quei lavori per svariati milioni necessari perché lo Stadio ottenga l'agibilità e possa riaprire. Ma ora è solo il momento della gioia, per un risultato sportivo in linea con l'enorme talento mostrato dai due atleti. "Noemi - spiega Sabino - ha dimostrato una grande crescita mentale e fisica, nuotando due volte un tempo da prime cinque al mondo, mentre Simone dovrà difendere una finale mondiale conquistata due anni fa con un settimo posto. Abbiamo lavorato tanto, e nuotare in 48 secondi sui 100 farfalla è un grande risultato. Proveremo a migliorarci ancora".
E dopo i Mondiali si comincerà a pensare alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028, le cui qualificazioni sono previste per dicembre 2027; oltre un anno di tempo ancora, ma non tantissimo per poter programmare gli allenamenti. Per quella data l'auspicio è che lo Stadio del Nuoto possa riaprire. "Dobbiamo essere fiduciosi, e lo dobbiamo soprattutto - chiarisce il coach - ai nostri atleti che continuano a darci tante soddisfazioni".