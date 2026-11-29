Un'impresa quella dei due atleti, proprio per i disagi che già Sabino aveva denunciato a maggio all'ANSA, tra allenamenti tenuti all'alba, ma solo nei due giorni settimanali in cui c'è disponibilità, alla piscina Scandone di Napoli - altro impianto con vasca olimpionica - e continui spostamenti quotidiani nelle altre piscine pubbliche presenti nel Casertano, da San Nicola la Strada a Santa Maria Capua Vetere a Piedimonte Matese. Eppure il pass l'hanno strappato, "facendo sacrifici doppi e dimostrando l'enorme talento che hanno", sottolinea il coach. Stefanì, già oro agli Europei in vasca corta a dicembre scorso, e Noemi Cesarano (il primo specializzato nello stile farfalla, la seconda nello stile libero), fanno parte di quel gruppo di nuotatori professionisti che dal 2019 hanno scelto Caserta come sede per allenarsi, contando sulla competenza di Sabino e ovviamente sulla presenza dello Stadio del nuoto, un impianto fondamentale per gli atleti ma anche per la città, centro di aggregazione sociale per famiglie e portatori di handicap, che avevano i propri corsi dedicati.