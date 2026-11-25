Dopo giorni di attesa è arrivata l'ufficialità: Ze'rik Onyema è un nuovo giocatore dell'Olimpia Milano. Il lungo statunitense, arrivato da Scafati a seguito del pagamento di un buy out, resterà coi biancorossi fino al termine della stagione. “Sono entusiasta di entrare a far parte di un club come l’Olimpia Milano, che ha una storia gloriosa alle spalle e aspettative sempre altissime - ha sottolineato Onyema -. So che tipo di ambiente e cultura troverò e sono pronto ad accettare la sfida. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione e fare tutto quello che serve che faccia per aiutare la squadra a vincere".
Classe 2001 e originario di Savannah (Georgia), Onyema ha vissuto parte della sua vita in giro per il mondo (Houston, Germania, El Paso, San Antonio, Hawaii) per seguire il padre, impegnato con l'esercito americano. La sua carriera cestistica parte alla John Jay High School di San Antonio dove nell’ultimo anno ha segnato 18.1 punti e catturato 12.2 rimbalzi per gara. Successivamente il trasferimento all'Università di Texas-El paso, dove rimane fino al 2023 prima di spostarsi alla University of texas di Austin per due annate. Nel 2025-2026 la sua prima avventura a livello professionistico in Finlandia, dove con i Salon Vilpas totalizza 10.9 punti e 6.9 rimbalzi di media, tirando col 68.4% dal campo.
In estate è poi stato ingaggiato dalla Longobardi Scafati, attirando l'attenzione di Luca Banchi grazie a 11.3 punti e 6.3 rimbalzi di media per match, col 66,7% dal campo. Ieri, in occasione della sfida di Eurolega tra Asvel e Milano, Onyema era già a seguito della squadra, come dimostrato dalla foto di questo tifoso presente a Lione: