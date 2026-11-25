Dopo giorni di attesa è arrivata l'ufficialità: Ze'rik Onyema è un nuovo giocatore dell'Olimpia Milano. Il lungo statunitense, arrivato da Scafati a seguito del pagamento di un buy out, resterà coi biancorossi fino al termine della stagione. “Sono entusiasta di entrare a far parte di un club come l’Olimpia Milano, che ha una storia gloriosa alle spalle e aspettative sempre altissime - ha sottolineato Onyema -. So che tipo di ambiente e cultura troverò e sono pronto ad accettare la sfida. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione e fare tutto quello che serve che faccia per aiutare la squadra a vincere".