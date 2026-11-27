Nonostante siano trascorse solamente nove partite, per Riccardo Visconti si può parlare di "stagione della svolta". Già, perché il numero 9 biancorosso sta vivendo un inizio di campionato a livello personale semplicemente eccezionale. Dopo anni passati a cambiare diverse casacche senza mai essere riuscito a esprimersi al meglio, il classe 1998 sembra che abbia finalmente trovato la sua dimensione definitiva. L'ex Virtus Bologna è risultato decisivo per la vittoria di Reggio già in due occasioni: prima contro Tortona, con 24 punti e 30 di valutazione, poi nell'ultimo turno prima della pausa nazionali contro Trieste, grazie a 19 punti e 24 di valutazione. Prestazioni che non solo gli sono valsi i premi di miglior italiano di giornata in entrambi i casi, ma hanno convinto coach Priftis e la dirigenza reggiana a prolungargli il contratto fino al 2029.
Visconti era stato inizialmente ingaggiato per sopperire all'infortunio di Tomas Woldetensae, con un contratto annuale che prevedeva una clausola di uscita bilaterale dopo i primi tre mesi, ma i suoi 11 punti di media gli hanno permesso di garantirsi un posto in squadra. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Visconti ci ha tenuto a ringraziare specialmente coach Priftis: "Non voglio togliermi i meriti, ma il rapporto con lui è stato fondamentale sia nell’accettare la proposta di Reggio che nel rendimento che sto avendo adesso. È un coach super esigente, ma sa toccare le corde giuste. Nel mio caso credo sia stato fondamentale che mi abbia detto che in questi tre mesi di contratto garantito non avrei dovuto fargli vedere qualcosa di straordinario per convincerlo. Mi ha tolto pressione e mi ha dato modo di esprimermi al meglio".