Visconti era stato inizialmente ingaggiato per sopperire all'infortunio di Tomas Woldetensae, con un contratto annuale che prevedeva una clausola di uscita bilaterale dopo i primi tre mesi, ma i suoi 11 punti di media gli hanno permesso di garantirsi un posto in squadra. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Visconti ci ha tenuto a ringraziare specialmente coach Priftis: "Non voglio togliermi i meriti, ma il rapporto con lui è stato fondamentale sia nell’accettare la proposta di Reggio che nel rendimento che sto avendo adesso. È un coach super esigente, ma sa toccare le corde giuste. Nel mio caso credo sia stato fondamentale che mi abbia detto che in questi tre mesi di contratto garantito non avrei dovuto fargli vedere qualcosa di straordinario per convincerlo. Mi ha tolto pressione e mi ha dato modo di esprimermi al meglio".