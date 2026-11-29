Gli Houston Rockets hanno dominato in casa i Philadelphia Sixers (131-93) - finora la migliore squadra della Eastern Conference, ma scesa in campo priva delle sue stelle - mentre Milwaukee ha sorpreso un'Oklahoma City decimata. Per i Sixers è stata una serata amara: senza LeBron James, Joel Embiid e Jaylen Brown, la squadra di Philadelphia è apparsa ben lontana da quella che comanda la propria conference. Il playmaker e All-Star Tyrese Maxey ha provato a prendere in mano le redini del gioco (17 punti), ma il divario con Houston è stato troppo ampio; i Rockets hanno dominato l'intero incontro, segnando 20 punti in più degli avversari nell'ultimo quarto (38-18). Con sei giocatori in doppia cifra, i Rockets sono stati trascinati dal turco Alperen Sengun (21 punti) e hanno potuto gestire il minutaggio dei veterani, come Kevin Durant (38 anni), rimasto in campo 25 minuti contro una media stagionale di 33. Philadelphia resta al comando a Est (16 vittorie e 5 sconfitte), mentre Houston sale al terzo posto a Ovest (15 vittorie e 5 sconfitte). Milwaukee, in grande difficoltà in questa stagione con 18 sconfitte all'attivo, ha piazzato la sorpresa battendo Oklahoma City (119-111). Decimati dagli infortuni di giocatori chiave (Chet Holmgren, Jalen Williams, Cason Wallace), i campioni NBA 2025 hanno faticato enormemente, nonostante la regia del due volte MVP Shai Gilgeous-Alexander (31 punti e 8 assist). I Bucks sono stati trascinati dal centro Kel'el Ware, fenomenale dalla panchina (30 punti, 13 rimbalzi), e dall'ottima prova al tiro del playmaker Ryan Rollins (28 punti). Con questa quarta sconfitta consecutiva, "OKC" scivola al decimo posto nella Western Conference, con un bilancio in perfetta parità (10 vittorie e 10 sconfitte). I Bucks, nonostante questa terza vittoria, rimangono all'ultimo posto nella Eastern Conference.