Inizio a basso ritmo da entrambe le parti, in particolare nella metà campo azzurra. L'Italia si affida principalmente a Momo Diouf (7 punti nel primo quarto) prima di calare la propria intensità offensiva e lasciare spazio alla Turchia e alle giocate di Flynn, Korkmaz e Sipahi. Sul 13-20 i ragazzi di Banchi si scuotono e grazie alle triple di Candi, Baldasso e Tonut (quest'ultima sulla sirena) riacciuffano la parità sul 20-20. Proseguono i problemi difensivi degli Azzurri, che in apertura di secondo quarto concedono il quinto and one di giornata in appena 12 minuti di gioco, con Ozdemiroglu che punisce nonostante un avvio complicato per i suoi dalla lunetta (9/15). L'attacco della Turchia si inceppa, dunque l'Italia prende coraggio e colpisce in attacco, portandosi avanti sul 38-32 prima di subire un controparziale di 2-10. All'intervallo lungo si va sul 44-41. Al ritorno sul parquet l'Italia prova a prendere il largo sul +8 grazie ad una tripla di Pippo Ricci. Come a inizio partita, il ritmo della sfida cala drasticamente, ma gli Azzurri sono bravi a ritrovare fiducia e con una bomba dall'arco di Veronesi raggiungono anche il massimo vantaggio sul +10, che pochi istanti dopo diventa +11 sfruttando un canestro da due con fallo di Mannion. In apertura di quarto periodo si ricomincia sul 63-52 con un Baldasso on fire con due tiri da tre importanti, ma dall'altra parte non è da meno Flynn che riporta a -5 i biancorossi (69-64). La Turchia ha la possibilità di accorciare sul -1, ma Flynn sbaglia dai 6 metri e 75 e allora è Ricci a punire dalla lunga distanza. Il giocatore dell'Olimpia si ripete poco più tardi con una tripla fuori equilibrio che sancisce il successo per 86-72 in favore dell'Italia.