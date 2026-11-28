Contro la nazionale di Ataman non era semplice, ma Ricci e compagni hanno risposto alla grande: "Eravamo spalle al muro. Abbiamo preparato la partita in due giorni. Non si poteva dare per scontato che le cose sarebbero andate per il verso giusto. C'era tanta pressione e sentivamo su di noi molta carica emotiva. Siamo partiti contratti e poi ci siamo sciolti. Siamo una squadra, unita, che sa aiutarsi e lo abbiamo dimostrato". Tra i vari protagonisti si sono distinti Veronesi e Diouf: "Giovanni (Veronesi ndr) ha fatto una partita solidissima, con la faccia cattiva, sbattendosi da ala grande quando ce n'è stato bisogno. Momo (Diouf, ndr) ha lottato come un leone e non mi sorprende più. Ma anche Tommy (Baldasso, ndr) che ha veramente tanto talento".