Dopo il successo per 86-72 ottenuto contro la Turchia, l'Italbasket torna domani in campo per la sfida delicata contro la Serbia: "Hanno richiamato tanti giocatori (dall'Eurolega, ndr), che inseriranno rispetto alla partita contro la Lituania - ha detto Ricci -. Significa che il valore che assegnano a questa gara è molto alto anche per loro e ci mancherebbe altro. Giocheremo in un palazzo che per noi evoca ricordi meravigliosi. Chi dimentica quella sera del 4 luglio 2021...".
Già, quel 4 luglio 2021, quando gli azzurri batterono i padroni di casa della Serbia per strappare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Domani i ragazzi di Banchi torneranno all'Aleksandar Nikolic Hall e Ricci non può fare a meno che ripensare a quella magica impresa: "Una cosa che racconterò a mio figlio Pietro quando sarà grande. "Lo sai, papà è stato uno degli azzurri che hanno fatto l'impresa" gli dirò. Quella vittoria è stato un momento importantissimo per tutto il basket italiano. E ha cementato quel gruppo, sono nate amicizie che resteranno nel tempo".
"Rientro di Pajola? Felicissimo che sia tornato con noi in azzurro. Ha avuto problemi fisici nella fase finale della scorsa stagione. Per un giocatore sono momenti complicati. Poi la scelta di andare a giocare a Belgrado. Quando è arrivato in hotel gli abbiamo chiesto se fosse venuto a piedi da casa...".
Ricci ripercorre anche le emozioni della vittoria contro la Turchia, un risultato speciale perché arrivato nella capitale: "Ho ancora i brividi. Roma per me non è una città qualunque. Sono cresciuto a Chieti ma nato nella Capitale. E poi ci sono gli anni alla Stella Azzurra che sono stati quelli della formazione, della crescita e mi hanno fatto diventare un giocatore. Sarò sempre grato alla società. Al PalaEur da ragazzino ci andavo a vedere Datome e l'Eurolega. Calcare quel parquet di fronte a tanta gente è stato fantastico". Ed era presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Ha tifato per noi, ci ho scambiato qualche parola alla fine, oltre a stringergli la mano. Gli ho chiesto, scherzando, se sarebbe venuto a Belgrado per vederci. Mi ha sorriso. La sua presenza è stata un grande onore".
Contro la nazionale di Ataman non era semplice, ma Ricci e compagni hanno risposto alla grande: "Eravamo spalle al muro. Abbiamo preparato la partita in due giorni. Non si poteva dare per scontato che le cose sarebbero andate per il verso giusto. C'era tanta pressione e sentivamo su di noi molta carica emotiva. Siamo partiti contratti e poi ci siamo sciolti. Siamo una squadra, unita, che sa aiutarsi e lo abbiamo dimostrato". Tra i vari protagonisti si sono distinti Veronesi e Diouf: "Giovanni (Veronesi ndr) ha fatto una partita solidissima, con la faccia cattiva, sbattendosi da ala grande quando ce n'è stato bisogno. Momo (Diouf, ndr) ha lottato come un leone e non mi sorprende più. Ma anche Tommy (Baldasso, ndr) che ha veramente tanto talento".
Non solo pallacanestro, perché il 30 luglio la vita di Ricci è cambiata con la nascita del figlio Pietro: "La mia vita è stata stravolta. Noi atleti, non lo nascondo, siamo egoisti. Prima della nascita di mio figlio i ritmi della giornata erano tutti impostati su di me: l'ora in cui si mangia, il riposo, le cose da fare. Ora tutto si è spostato su Pietro. E lui ricambia con la dolcezza pura di un piccoletto. Posso tornare da un allenamento triste o arrabbiato. Apro la porta e un suo sorriso spalanca le porte della felicità".
"Futuro? Ancora pallacanestro. Ringraziando il cielo mi sento bene e vorrei ancora essere protagonista. Ogni giorno sento di migliorare, l'obiettivo è continuare a stupire e stupirmi. Vorrei arrivare al giorno in cui Pietro potrà dire, vedendomi giocare giocare: sei forte papà".